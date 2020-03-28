«Шахтер» обыграл «Юность» и сравнял счёт в финале плей-офф чемпионата Беларуси

Несмотря на усталость и пятничную неудачу, в субботу «Шахтер» предстал совершенно другой командой – такого серьезного преимущества, какое было у «Юности» вчера, сегодня не просматривалось и близко. А местами гостям удавалось превосходить соперника, отчего матч получился куда более горячим и упорным.

Однако начался он для «горняков» не лучшим образом: уже на 10-й минуте, несмотря на бодрый старт, они оказались в положении отыгрывающихся, позволив Бокуну беспрепятственно расстрелять Малютина. Но из-за этой неудачи даже не успели толком расстроиться – всего через 15 секунд цифры на табло стали равными, когда Крикуненко заставил защитника ошибиться на выходе из зоны и вывел на убойную позицию Камбовича.

Счет заморозился на приличный отрезок несмотря на то, что обе команды раз за разом получали возможности разыграть лишнего. В большинстве этим вечером выходило не очень, но во второй половине матча зажглась звезда Данилы Карабаня. Форвард «Шахтера» забросил по голу на 33-й и 48-й минутах, сделав все самостоятельно: брал шайбу и решал эпизод. Особенно классным и важным получился его второй голевой бросок – точно в девятку после сольного прохода со смещением в центр, без шансов для вратаря.

«Юность» было подтянулась к сопернику на расстояние одной шайбы благодаря стараниям Дроздова (16-й результативный балл в плей-офф) и Стефановича, но подпортило ситуацию необязательное удаление на 57-й минуте. Когда минчане пошли на финальный штурм, ближе к голу все равно были гости. Один из потенциально голевых рейдов прервал своим вмешательством уже замененный в тот момент на шестого полевого хоккеиста Игорь Брикун.

Серия переезжает в Солигорск при счете 1:1. Третий финальный матч соперники сыграют в последний день марта, четвертый – 1 апреля. Начало встреч – в 18:30 по киевскому времени. Прямые трансляции матчей будут доступны в эфире телеканала XSPORT.

Юность – Шахтер 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 09:09 Бокун (Когалев, Парфеевец), 1:1 – 09:24 Камбович (Крикуненко), 1:2 – 32:37 Карабань, 1:3 – 47:37 Карабань, 2:3 – 54:34 Стефанович (Дроздов, Бокун)

Источник: сайт Федерации хоккея Республики Беларусь