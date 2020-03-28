Шэнахэн: Мэттьюз еще забьет 50 голов

Остон Мэттьюз

Брендан Шэнахэн, дважды в карьере забивавший по 50 голов, считает лишь делом времени, когда форвард “Торонто Мэйпл Лифс” Остон Мэттьюз сам достигнет этой отметки. Даже в том случае, если в этом сезоне у него не будет шанса это сделать.

Когда 12 марта НХЛ объявила о паузе в сезоне из-за коронавируса, на счету Мэттьюза было 47 заброшенных шайб.

“Вместо того, чтобы оглядываться назад, лучше смотреть вперед, – сказал в четверг Шэнахэн. – У Остона вся карьера впереди, так что у него будет еще много таких возможностей. В любом случае, вне зависимости от того, что случится, 50 – особое число”.

Во время паузы президент “Мэйпл Лифс” общается с 22-летним форвардом и говорит, что отношение Мэттьюза к происходящему и отсутствие акцента на личных достижениях впечатляет его.

“Мы с ним коротко переговорили, и его подход к нынешним событиям очень правильный – то есть фокус на командный успех, – сказал Шэнахэн, в составе “Сент-Луис Блюз” забивший 51 гол в сезоне 1982-83, а также 52 гола в сезоне 1993-94. – Хорошая новость в том, что Остон молод и невероятно мотивирован. Я не буду удивлен, если в ближайшие годы он будет охотиться за этими цифрами”.

Если сезон возобновится, то у Мэттьюза, забившего 47 голов в 70 матчах (0,67 за игру), будет 12 игр на то, чтобы стать четвертым игроком в истории “Торонто”, кому покорился рубеж в 50 шайб. Также это делали Рик Вэйв (54 в 1981-82, 51 в 1982-83 и 52 в 1983-84), Гэри Лиман (51 в 1989-90) и Дэйв Андрейчук (53 в 1993-94).

В момент паузы “Торонто” (36-25-9) занимал третье место в Атлантическом дивизионе. После окончания этого сезона контракты будут действовать у Мэттьюза, форвардов Митчелла Марнера, Джона Тавареса, Уильяма Нюландера, Зака Хаймэна и Каспери Капанена, а также защитников Джейка Маззина и Моргана Райли. Шэнахэн верит, что эта группа игроков делает из “Мэйпл Лифс” претендента на Кубок Стэнли.

“Я уже говорил ранее (в этом месяце) и скажу снова, что по-настоящему верю в этот коллектив, – сказал он. – И я верю, что у них все получится. И я гарантирую, что пока мы этого не сделаем, будет много шума и сомнений”.

Шэнахэн говорил похожие слова 5 марта в Лос-Анджелесе во время турне “Мэйпл Лифс” по Калифорнии (0-2-1).