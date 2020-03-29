Воскресенье, 29 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейАлександр Лукашенко: «Вот ты видишь вирусы, которые летают? И я – нет!»
Хоккей

Александр Лукашенко: «Вот ты видишь вирусы, которые летают? И я – нет!»

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Президент БеларусиАлександр Лукашенков эфире белорусского телевидения прокомментировал свое решение продолжать национальные чемпионаты страны, несмотря на распространение пандемии коронавируса. Отметим, что хоккейная и футбольная лиги Беларуси являются единственными действующими на данный момент в Европе.

—Можно сказать, что никакие вирусы на ваш график не влияют. Мы сразу видим подтверждение. Можно сказать, что война войной, а хоккей по расписанию?

—Нет! Надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

Читайте также:  Эпплтон сломал ногу на тренировке

—А есть что-то, что вообще вас может остановить от выхода на лед?

-Меня? А зачем? Я не понимаю! Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу! Это холодильник, этот спорт— это лучший спорт, лучшее антивирусное лекарство.

Источник: сайт Федерации хоккея Беларуси

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Руслан Борисенко: «Это сезон был наиболее удачный по всем показателям»

Обманные финты, красивые девятки и удачные добивания: топ-7 лучших шайб 1/4 финала плей-офф

Вице-комиссионер НХЛ: «Мы полагаем, что нам придется играть в августе»

Принимайте участие в #UHLhockeychallenge от УХЛ!

Монреаль подписал контракт с Илоненом и продлил на год Олофссона и Белзиле

Закрыть