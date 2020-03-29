Александр Лукашенко: «Вот ты видишь вирусы, которые летают? И я – нет!»

Президент БеларусиАлександр Лукашенков эфире белорусского телевидения прокомментировал свое решение продолжать национальные чемпионаты страны, несмотря на распространение пандемии коронавируса. Отметим, что хоккейная и футбольная лиги Беларуси являются единственными действующими на данный момент в Европе.

—Можно сказать, что никакие вирусы на ваш график не влияют. Мы сразу видим подтверждение. Можно сказать, что война войной, а хоккей по расписанию?

—Нет! Надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

—А есть что-то, что вообще вас может остановить от выхода на лед?

-Меня? А зачем? Я не понимаю! Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу! Это холодильник, этот спорт— это лучший спорт, лучшее антивирусное лекарство.

Источник: сайт Федерации хоккея Беларуси