Принимайте участие в #UHLhockeychallenge от УХЛ!

Поскольку из-за принятых украинским государством мер, в связи с распространением пандемии коронавируса в мире, мы все вынуждены сидеть дома, Украинская хоккейная лига предлагает всемболельщикам восстановить в памяти свои самые яркие воспоминания от сезона 2019/20 в фотографиях.

Мы запускаем#UHLhockeychallengeи предлагаем всем поклонникам украинского хоккея выложить в социальные сети свои памятные хоккейные фотографии.

Условия челленджа очень просты:

Выложить любое хоккейное фото в социальные сети и написать, чем вам запомнился сезон 2019/20;

Поставить хештег#UHLhockeychallenge и отметить Украинскую хоккейную лигу;

В комментариях под постом с челленджем тегнуть троих друзей;

Быть подписанным на Украинскую хоккейную лигу в Instagram и Facebook.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Украинская Хоккейная лига (@uhlua) 28 Мар 2020 в 5:54 PDT

Авторы самых ярких фотографий получат специальные призы от Украинской хоккейной лиги! Желаем удачи!

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