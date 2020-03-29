Принимайте участие в #UHLhockeychallenge от УХЛ!

Поскольку из-за принятых украинским государством мер, в связи с распространением пандемии коронавируса в мире, мы все вынуждены сидеть дома, Украинская хоккейная лига предлагает всемболельщикам восстановить в памяти свои самые яркие воспоминания от сезона 2019/20 в фотографиях.
Мы запускаем#UHLhockeychallengeи предлагаем всем поклонникам украинского хоккея выложить в социальные сети свои памятные хоккейные фотографии.
Условия челленджа очень просты:
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Авторы самых ярких фотографий получат специальные призы от Украинской хоккейной лиги! Желаем удачи!
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Источник: uhl.ua