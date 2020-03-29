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Хоккей

Принимайте участие в #UHLhockeychallenge от УХЛ!

Николай ПисаревНет комментариев
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Поскольку из-за принятых украинским государством мер, в связи с распространением пандемии коронавируса в мире, мы все вынуждены сидеть дома, Украинская хоккейная лига предлагает всемболельщикам восстановить в памяти свои самые яркие воспоминания от сезона 2019/20 в фотографиях.

Мы запускаем#UHLhockeychallengeи предлагаем всем поклонникам украинского хоккея выложить в социальные сети свои памятные хоккейные фотографии.

Условия челленджа очень просты:

  • Выложить любое хоккейное фото в социальные сети и написать, чем вам запомнился сезон 2019/20;
  • Поставить хештег#UHLhockeychallenge и отметить Украинскую хоккейную лигу;
  • В комментариях под постом с челленджем тегнуть троих друзей;
  • Быть подписанным на Украинскую хоккейную лигу в Instagram и Facebook.
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    Публикация от Украинская Хоккейная лига (@uhlua) 28 Мар 2020 в 5:54 PDT

    Авторы самых ярких фотографий получат специальные призы от Украинской хоккейной лиги! Желаем удачи!

    Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

    Источник: uhl.ua
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