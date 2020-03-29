Рене Фазель: «Возможно, мне придется немного задержаться на своем посту»

Глава ИИХФРене Фазель в большом интервью поделилсяпланами Федерации на будущие чемпионаты мира, а также рассказал о возможном продлении его срока на посту президента.

—Наднях высказали, что нехотите покидать «корабль вподобный шторм», подразумевая ИИХФ, ноподчеркнули, что нивкоем случае неостанетесь насвоем посту. Ничего неизменилось?

—Знаю, что моё интервьюмогло вызвать некоторое недопонимание. Нет, ничего неизменилось. Яхочу завершить многолетнюю работу вИИХФ всентябре. Новнынешней ситуации ничего нельзя загадывать. Возможно, мне придется немного задержаться насвоем посту. Мыжене знаем, сможемли провести конгресс ИИХФ, сможемли провести выборы нового президента. Если так— яготов поработать еще, нонанепродолжительный срок— оттрех дошести месяцев, небольше.

Аостаться напосту наследующий срок— точно нет, абсолютно точно. Может быть, даже если мысумеем провести выборы всентябре, явсе равно останусь вфедерации накакое-то время. Потому что нехочу передавать преемнику федерацию внелучшем состоянии сучетом обстоятельств. Недумаю, что это проблема. Япросто хочу, чтобы переход был плавным. Имаксимальный срок— шесть месяцев. Моя цель— провести все-таки выборы всентябре.

—Правдали, что следующий чемпионат мира будет смещен наконец мая, поскольку сезон НХЛ может тоже сместиться?

—Нет. Мыобдумывали такой вариант— поскольку подозревали, что КХЛ может закончить нынешний сезон виюне, ато ивиюле, итогда следующий сезон началсябы позже. НоиКХЛ, ивсе остальные лиги отменили сезон инебудут доигрывать. Это все меняет. НХЛ ведь тоже остановилась. И, намой взгляд, имбудет невероятно трудно доиграть сезон доконца.

—Они планируют возобновить его виюле. Ииграть аждосентября. Начав следующий сезон вноябре, из-за чего энхаэловцы могут пропустить следующий чемпионат мира.

—Даже если итак, мыпланируем начать следующий чемпионат мира 7мая— вБелоруссии иЛатвии. Таков план насегодняшний день.

—Получается, Белоруссия иЛатвия точно проведут следующий чемпионат мира, ионне будет перенесен вШвейцарию?

—Таков план. Унас были обсуждения наэтот счет. Инам предстоит еще оценить возможность такого шага. Наследующей неделе мыэтим ибудем заниматься. Новсе-таки организовать перенос— это очень сложно. Мыбудем собирать мнения, пообщаемся сорганизационным комитетом ЧМ-2021.

Насамом деле там уже проведена очень большая работа. Тожесамое касается иЧМ-2022 вФинляндии. ИЧМ-2023 вРоссии. Чехи, шведы идатчане тоже уже успели проделать определенную работу поЧМ-2024 иЧМ-2025. Ивданном случае нам предстоит обсуждение, вкоторое будут вовлечены все эти страны. Если кто-то согласен подвинуться— возможно, мыосуществим перенос.

—Есть сомнения втом, что кто-то захочет подвинуться вближайшие два года как минимум. ВФедерации хоккея Латвии мне сказали, что перенос впринципе невозможен.

—Новыже понимаете, что никто несобирается отнимать чемпионат мира уБелоруссии иЛатвии. Его просто отсрочат нагод— если доэтого дойдет. Носейчас слишком ужрано это обсуждать. Для начала нам предстоит обсудить это сорганизационными комитетами ближайших пяти чемпионатов мира.

—Какова вероятность смещения ввашем понимании?

—Пока немогу оценить, потому что мыеще невыслушали заинтересованные стороны. Ипока неможем сказать, что состраховками наместах. Как страховые компании будут реагировать наперенос. Там огромный комплекс вопросов. Анам еще постраховым выплатам поотмененному чемпионату мира вШвейцарии надо много чего решить. Ивозможные переносы унас неявляются главным приоритетом.

—Как японимаю, вынеторопились срешением поотмене чемпионата мира как раз из-за страховых выплат.

—Да, это так.

—Насколько велики финансовые потери ИИХФ всвязи сотменой чемпионата мира?

—Пока мынезнаем. Мыпровели предварительную оценку. Ноона очень иочень приблизительна. Мыпостараемся свести потери кминимуму, нопока мне даже нечего сказать наэтот счет. Скажу только, что страховка покроет достаточно многое, из-за чего потери будут сведены кминимуму.

—Тоесть страховка может покрыть чутьли невсе?

—Наследующей неделе узнаем.

—Ачто сучастием энхаэловцев— естьли какие-то подвижки?

—Ясмотрю нато, что происходит вСША, иужасаюсь. Даже незнаю, сколько уних времени уйдет нато, чтобы остановить угрозу. Возможно, куда больше, чем условные 4-6 недель. При этом они хотят ирегулярку доиграть, иплей-офф провести. Это будет невероятно сложно. Что касается участия энхаэловцев, мыкаждую неделю разговариваем скомиссионером НХЛ Гэри Беттмэном. Правда, сейчас унего голова забита нынешней ситуацией. Итем, сможетли лига доиграть сезон. Ему остается только ждать того, как будет развиваться ситуация. Иему, конечно, невесело.

—Когда мысвами разговаривали зимой, высказали, что верите вположительный исход переговоров. Потому что вслучае отказа НХЛ выставит себя глупой.

—Давайте неторопиться— нынешняя ситуация непозволяет однозначно оценить что-либо. Мыпродолжаем переговоры. Ноони вернутся внормальное русло только тогда, когда ситуация выправится.

Источник: Спорт-Экспресс