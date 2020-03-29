Руслан Борисенко: «Это сезон был наиболее удачный по всем показателям»

Главный тренер «Ледяных Волков» Руслан Борисенко и его помощник, тренер Игорь Архипенко рассказали об итогах сезона своей команды

— Насколько вы довольны комплектацией команды и уровнем игроков, которые были в вашем распоряжении?

— Борисенко: пожалуй, нет такого тренера, которыйбыл бы на 100% доволен общим уровнем игроков и не стремился бы усилить определенные позиции или иметь в своем составе каких топ-звезд, но мы должны работать с ребятами, которые были в нашем распоряжении, пытаясь достичь максимальных результатов и выполнять задачи, которые ставило перед нами руководство команды. В целом: я благодарен каждому из игроков с которыми мы прошли бок-о-бок этот сезон и хочу верить в то, что нам удастся сохранить состав команды на следующий год.



— Архипенко: когда-то, возможно, я смогу написать мемуары, о том, как формировалась команда, как находились игроки на те, или иные позиции, кто пробивался в основной состав, кто, наоборот, «сходил с дистанции», кто сразу понимал, что от него требуют тренеры, кто наоборот, только со временем интегрировался в рисунок игры.





— В составе «Ледяных Волков» в этом сезоне представители каких только стран не играли: России, Беларуси, Швеции, Казахстана, даже США, не раскроете тайну: каким образом эти ребята попадая в вашу команду, усилили ее?

— Борисенко: еще раз подчеркиваю: мы были единой командой, и моя задача была найти ключик, подход к каждому из исполнителей, что в конечном итоге работало на результат. В целом, каждый из легионеров сыграл свою весьма значительную роль в жизни нашего коллектива и, будем откровенны, не пас задних на ледовой площадке.



— Архипенко: все легионеры усилили наш коллектив, и мы очень им благодарны. Они полностью отдавались игре, в этом аспекте никаких замечаний к игрокам не имеет. Другой вопрос, что интеграция в наше общество, наш украинский хоккей, отношение вне катка к разным парням проходило по разному, видимо, реалии нашего обычного бытия для некоторых (особенно для игроков с дальнего зарубежья) были достаточно сложные и, даже, неблагоприятные.

— «Волки» значительно прибавили к концу сезона, за счет чего удалось достичь такого прогресса?

— Борисенко: в первую очередь, это постоянная, системная и перманентная работа с психологией игроков. После каждой игры мы делали «разбор полетов», разбирая предыдущую игру и анализируя ошибки, которые допускали наши хоккеисты с последующим причинно-следственной связью с точки зрения конечного результата. Конечного в этом игровом эпизоде, в этой смене, в этом периоде, в этом матче. Мы методично, монотонно, шаг за шагом шли к нашей цели, пытаясь донести нашу хоккейную философию до каждого из игроков.





— Архипенко: давайте будем откровенны: наша команда не была тем коллективом, где можно было бы надавить на игроков с позиций их зарплаты, пунктов контракта и каких-то заоблачных условий, в которых бы ребята находились. Условия, скорее, были довольно спартанские, но, с самого начала, мы со всеми ребятами провели откровенные разговоры относительно их пребывания в нашей команде, задач, которые перед ними будут ставиться и перспектив дальнейшего развития и команды в целом, и каждого из игроков в отдельности. Главное, что руководство команды могло обеспечить каждому из игроков – это нахождение «в процессе», «в игре», создание условий, при которых бы профессиональные хоккеисты не потеряли сезон, чтобы «Волки» имели возможность не просто отбывать номер на катке, но и ставить амбициозные задачи, демонстрируя содержательный, интересный хоккей. Все осознавали, что наш коллектив – единственный, который уже третий сезон подряд представляет столицу на Хоккейной карте Украины, поэтому и требования к нам у киевского болельщика были соответствующие.

— Вы успели отыграть регулярный чемпионат и первый этап плей-офф, розыгрыш чемпионата Украины был прекращен сразу после третьей игры с «Белым Барсом». Как было воспринято известие о прекращении чемпионата в коллективе? Какие дальнейшие шаги планирует руководство клуба?

— Борисенко: мы не выполнили наше задание, не достигли цели, которую поставил президент клуба, а именно: пройти «Белый Барс» на первом этапе плей-офф, поэтому, к этой печальной новости следующего дня, и мы, и вся хоккейная общественность, получили еще одну: приостановление розыгрыша чемпионата Украинской хоккейной Лиги. Понятно, что акцент жизни человечества сместился совсем в другое измерение и профессиональный спорт является неотъемлемой составляющей мировых процессов, поэтому было бы немного странно, если бы мы делали вид, что ничего не происходит, и продолжали играть в хоккей, но, с другой стороны существующая ситуация отнюдь не добавляет уверенности в завтрашнем дне: существования команды – это не дешевая игрушка а, наоборот, довольно, финансово затратная составляющая для владельца клуба и поэтому, по состоянию на сегодня, спрогнозировать будущее команды, наши дальнейшие шаги и перспективы на следующий сезон очень трудно. Мы, без сомнения, не хотели бы выпадать из процесса, но, как вы понимаете, многое зависит не от нас.





— Архипенко: мы еще не имели разговора с президентом клуба, думаю, что будущее команды можно будет спрогнозировать параллельно с развитием событий в мире и стране в целом. Уверен, что ни наше руководство, ни тренерский штаб, ни игроки команды, не хотели бы остаться в стороне от нашей любимой игры. Но время все покажет.

Источник: сайт Федерация хоккея Украины