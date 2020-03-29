Строительство арены «Айлендерс» было прекращено из-за коронавируса

Строительство арены«Айлендерс» в Бельмонт-парке (Элмонт, штат Нью-Йорк) было приостановлено в связи с расширением временного закрытия второстепенных проектов из-за проблем, связанных с коронавирусом.

Арена должна открыться в сезоне 2021/22. Проект развития включал в себя гостиницу на 250 номеров и 300 000 квадратных футов торговых площадей.

«Мы поддерживаем усилия губернатора Куомо по уничтожению вируса COVID-19. Он был движущей силой строительства арены.

Прогресс, который был достигнут с момента его открытия, поистине невероятен, и является заслугой всех строительных рабочих, которые присутствовали там каждый день. Все эти работники являются частью нашего сообщества, и мы хотим, чтобы они были безопасными и здоровыми», – заявил генеральный директор «Айлендерс»ЛуЛаморелло.

Источник: официальный сайт НХЛ