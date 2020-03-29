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Вице-комиссионер НХЛ: «Мы полагаем, что нам придется играть в августе»

Николай ПисаревНет комментариев
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Заместитель комиссионераНХЛБилл Дэйливысказался по поводу возможного возобновления сезона. В НХЛ считают, что еще есть время для того, чтобы доиграть регулярный чемпионат и провести полноценный розыгрыш Кубка Стэнли. Отметим, что 12 марта лига взяла паузу в сезоне из-за пандемии коронавируса.

«Со временем мы приходим к пониманию, что за счет летних месяцев у нас есть больше возможностей, чем мы предполагали первоначально. Мы еще успеваем завершить все наши дела и подготовиться к полному регулярному сезону в следующем году.

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Надежда остается. Я бы даже сказал, что наша цель заключается в том, чтобы успеть все завершить до этого срока. Все зависит от ситуации. Мы бы хотели начать играть весной. Если потребуется, мы готовы захватить начало лета. Нас устраивает такая перспектива.


Но я не думаю, что на данный момент мы уже достаточно хорошо представляем себе, как будет развиваться ситуация и на что мы можем рассчитывать. … Мы полагаем, что нам, возможно, придется играть в августе, если потребуется. Если нам потребуется организовать игры в это время, мы найдем для этого способ.

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Мы следим за здоровьем всех в НХЛ и можем сказать, что у нас все относительно хорошо в этом плане. Мы продолжаем работать в нынешних условиях и надеемся, что у нас появится шанс возобновить сезон.


Команды проведут сборы, чтобы набрать кондиции. Я не могу сказать, каким будет первый официальный матч, но заверяю вас, что мы понимаем беспокойство и озабоченность игроков по поводу резкого возобновления сезона».

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Источник: сайт НХЛ

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Источник: uhl.ua
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