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Хоккей

Второй игрок «Колорадо» сдал положительный тест на коронавирус

Николай ПисаревНет комментариев
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Официальны сайт «Колорадо» сообщил о том, что второй игрок клуба дал положительный результат на COVID-19. Имя хоккеиста не разглашается.

Также в заявлении идется, что игрок находится в самоизоляции, а все остальные игроки «Колорадо», персонал и другие лица, которые могли иметь тесный контакт с игроком, были проинформированы и остаются в изоляции в соответствии с предыдущим указанием Лиги. Они следят за своим здоровьем и, при необходимости, будут связываться с медицинским персоналом Клуба.

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На сегодня вирус выявлен у четырех игроков НХЛ – ранее стало известно о том, что заболели два игрока «Оттавы».

Источник: uhl.ua
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