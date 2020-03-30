Глеб Кривошапкин: «Нужно уметь раскрепоститься, успокоиться морально и играть в свою игру»

Экс-форвард «Кременчука» и игрок сборной Украины, выступавший в сезоне 2019/20 в команде «Mentor Ice Breakers»американскойFPHL,Глеб Кривошапкинпосле досрочного окончания сезона и возвращения на родину пообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и рассказал о прошлых сезонах в чемпионате УХЛ-Пари-Матч, решении уехать в Америку, дебюте за национальную сборную и планах на “межсезонку”.

— Давай начнем с сезона, когда распался«Беркут», с которого ты и начал свой профессиональный путь. Расскажи о крайнем сезоне в этой команде.



—Хороший был сезон, как, в принципе, и предыдущие в этой команде. Мы тогда играли и по Украине, и Беларуси – в общей сложности где-то 35-40 игр в сезоне получилось. Чемпионат Украины мы тогда выиграли, но я не сыграл в финале, потому в последних матчах в Беларуси получил травму.

— Тогда вы очень много играли на выезде. Тяжело было жить в постоянных переездах?



— Да, очень тяжело. Но, во-первых, мне хотелось играть и расти, как хоккеисту, аучастие в первенстве Беларуси было хорошим опытом и развитием для меня. А, во-вторых, мы еще были детьми, и соответственно гораздо легче переносили долгие поездки.

— В сезоне 2017/18 ты, один из немногих игроков«Беркута», продолжил свою карьеру в Украине и выступал в составе«Кременчука». Почему принял решение остаться?



— Я принял такое решение, потому что был уверен, что «Беркут» останется ещё на сезон и не собирался никуда уходить. Но потом случилось, то, что случилось, и пришлось что-то думать дальше. На тот момент предложение «Кременчука» было самым лучшим для меня, и я согласился.

— Тогда ты по сути впервые поиграл на взрослом уровне. Тяжело было перестроиться из молодежного хоккея? Какие трудности были?



—Самое сложное для меня было перестроиться морально. Я много нервничал, переживал, и это очень мешало. Плюс я не мог раскрепоститься и играть на максимум.

Но благодаря партнёрам по команде, тренерам и родителям, второй сезон был намного лучше в этом плане.

— Какими советами помогали более опытные партнеры по команде?



— Очень много различных советов было, и я всех слушал и принимал к сведению. Но самый главный и важный совет, наверное, как я писал ранее,- «раскрепоститься, успокоиться морально и играть в свою игру».

— В том же году ты в составе юниорской сборной Украины выиграл домашний чемпионат мира в Киеве. Какие эмоции были от того, что во Дворце Спорта собрался костяк былого«Беркута»?



— Если честно, я об этом как-то не задумывался даже. Этот чемпионат мира проводился в Киеве, на родине, и это был наш последний чемпионат по U18, так что все мысли были непосредственно о самом турнире. Но, в любом случае, я рад был видеть всех ребят, со всеми нормально общались.

—Как думаешь, стало ли то, что вы с ребятами с детства играли вместе, одной из причин победы на турнире?



— Да, возможно это как-то помогло, но я не думаю, что это было основной причиной победы на турнире.

—Через сезон ты уехал играть в американскую WSHL. Расскажи подробнее об этой лиге. Как ты попал в американскую команду?



—WSHL – это молодёжная лига, в которой участвовали игроки возрастом до 21 года. Не скажу, что был доволен уровнем хоккея, но, так как я играл в одной из лучших команд той лиги, всё остальное (проживание, питание, каток, раздевалка, тренировочный процесс, организация) менявполне устраивало.

Туда я попал благодаря тому, что раньше там играл Артур Оганджанян, с которым мы знакомы с детства. От него тренер той команды узнал обо мне и пригласил.

—Тяжело было приспособиться к играм в США? В чем была разница между украинским хоккеем и американским?



— Как я уже сказал ранее, уровень хоккея в лигеслабый, поэтому сложности в «приспособлении» не было. Отличие было только в том, что там есть выбор – куда пойти и где играть. Я имею в виду лигу и команду. Ведь у нас в стране, к сожалению, не столь богатый выбор.

Плюс у большинства команд были маленькие арены, где нужно было быстрее думать и быстрее двигаться.

— Были ли трудности с языком и пониманием внутри команды или с тренерами?



— Сложности с языком не было, потому что в детстве я уже летал в США и Канаду с моим первым хоккейным клубом «Дружба-78». Общался легко и свободно со всеми. К тому же, в командебыли хорошие, позитивные ребята ипонимающий, хороший тренер.

—По ходу сезона ты из WSHL перешёл в FPHL. С чем это было связано?

—Перешёл, потому что поступило такое предложение, и я решил попробовать себя там.

—В этой лиге ты был одним из самых молодых игроков. Какого было играть с хоккеистами гораздо старше тебя?



—Я был самым молодым игроком в той лиге, но меня это абсолютно не волновало. Чувствовал себя уверенно. Плюс у нас был очень позитивный коллектив, особенно ребята, с которыми я играл в звене, – они всегда подбадривали, помогали на льду и за его пределами.

—В сезоне 2019/20 ты провел последний для себя чемпионат мира в составе молодёжной сборной. На этом турнире вы заняли третье место. Как думаешь, из-за чего не удалось повторить триумф позапрошлого года?



—Я не могу точно сказать, почему результат такой. Вообще на эту тему можно много говорить, но я скажу, что все выкладывались на максимум, играли до конца. Все хотели победить, но это спорт, а в нем побеждает сильнейший.

—Какие вообще остались эмоции после последнего чемпионата мира таким составом, ведь вы играли вместе с детства?



—Эмоции остались только позитивные, я был рад вернутся «домой», увидеть ребят, свою семью.

Играть дома – это огромная ответственность, и я благодарен всем, кто искренне болел за нас. Это не передаваемые эмоции – такое нужно только пережить, и я счастлив что был частью этой команды и этой атмосферы на арене в целом.

—В этом же году ты дебютировал в составе национальной сборной Украины на олимпийском квалификационном турнире. Каким он был для тебя?



—Я уже играл за национальную сборную раньше, в товарищеских матчах, но всё равно был приятно удивлён, что меня позвали, и я сразу же откликнулся на приглашение.

Волновался, конечно, но по ходу первой игры смог успокоиться и играть на максимум. Я бы не сказал, что было трудно перестроиться.

—Сейчас из-за пандемии коронавируса все лиги в мире были вынуждены остановить свои чемпионаты.На каком этапе остановился чемпионат вFPHL?



— Нам оставалось доиграть ещё примерно 13 игр регулярного чемпионата, но по причине случившихся обстоятельств, сезон закончили досрочно.

—Ты планируешь остаться и дальше в FPHL или будешь менять лигу?



— В этой лиге оставаться не планирую, но пока, если честно, не задумывался насчёт следующего сезона.

— Сейчас настал период достаточно длинного межсезонья. Чем планируешь заниматься до старта нового сезона?



—Отдохну как физически, так и морально. Побуду с семьёй и ближе к сезону начну тренироваться.

Напомним, что ранее о сезоне 2019/20 рассказалиигрок ташкентского«Хумо» и национальной сборной Украины Игорь Мережкои экс-игрок«Кременчука», а ныне капитан белорусского«Могилева»,Максим Слыш.