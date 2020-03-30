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Холл и “Койотиз” обсуждают контракт

Николай ПисаревНет комментариев
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Тэйлор Холл

Тэйлор Холл и “Аризона Койотиз” воспользовались паузой в сезоне НХЛ, чтобы обсудить новый контракт. Об этом сообщил генеральный менеджер Джон Чайка в интервью изданию The Athletic, которое было опубликовано в субботу.

Форвард перешел в “Аризону” из “Нью-Джерси Девилз” в рамках обмена, состоявшегося 16 декабря прошлого года. Его контракт заканчивается, и 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом. В 35 матчах за “Койотиз”, сыгранных им до объявленного 12 марта перерыва в чемпионате в связи с пандемией коронавируса, Холл набрал 27 (10+17) очков.

Источник: nhl.ru
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