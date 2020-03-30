Камбэк от Малкина и результативность Летанга: НХЛ определила лучших игроков «Питтсбург Пингвинз»

Во время паузы, которую регулярный чемпионат НХЛ взял в связи с эпидемией коронавируса, официальный сайт НХЛ оценивает выступление в нынешнем сезоне каждой из 31 команды. Сегодня говорим про лучших игроков в составе «Питтсбург Пингвинз».

«Питтсбург Пингвинз» может в 14-й раз подряд выйти в розыгрыш Кубка Стэнли. Команда справилась с обрушившейся на нее эпидемией травм, во время которой игры пропускали в том числе и лидеры:Джейк Гюнтцель(30 матчей),Сидни Кросби(28),Евгений Малкин(14).

Добиваться побед в этом сезоне «Питтсбургу» удавалось благодаря усилиям целого ряда хоккеистов. Представляем вам лучших игроков команды в разных категориях.

Самый ценный игрок

ГолкиперТристан Джарриприбавил, когда в игре двукратного обладателя Кубка Стэнли Мэтта Мюррея наступил спад, а в команде началась эпидемия травм. Джарри провел 33 матча в этом чемпионате (31 в качестве стартового вратаря), в которых одержал 20 побед, потерпел 12 поражений в основное время и еще одно в дополнительное, пропуская в среднем 2,43 шайбы за игру (КН) и парируя 92,1% бросков (ОБ).

С 16 ноября по 18 февраля вратарь защищал ворота команды в 24 играх из 39, выиграв 19 из них (19-5-1, КН – 2,11, ОБ – 93,1%), в том числе три всухую. А с 29 ноября по 10 декабря Джарри установил клубный рекорд по продолжительности сухой серии, которая составила 177:15.

Лучший новичок

После 56 матчей нынешнего чемпионатаДжон Маринозанимает четвертое место по результативности среди защитников, проводящих первый сезон в НХЛ. Он заработал 26 (6+20) очков. Впереди него Куинн Хьюз из “Ванкувер Кэнакс” (53 очка),Кейл Макариз “Колорадо Эвеланш” (50) иАдам Фоксиз “Нью-Йорк Рейнджерс” (43). Хьюз, Макар и Фокс являются претендентами на приз Колдера (лучший новичок НХЛ). Марино также делит второе место среди дебютантов лиги по коэффициенту полезности (плюс-17) и четвертое по среднему количеству игрового времени (20:15).

Лучший защитник



В 61 игре чемпионатаКрис Летангнабрал 44 (15+29) очка. В шестом сезоне подряд его среднее игровое время за матч превышает 25 минут (25:44). Но его ценность для команды в этом году ощущается еще сильнее из-за травм защитников первых двух пар Брайана Дюмулина (пропустил 41 матч) и Джастина Шульца (23).

Форвард оборонительного плана

Брэндон Таневотлично играет в меньшинстве, забросив две шайбы в этом формате, в котором он проводит в среднем больше двух минут (2:12) за встречу. “Пингвинз” занимают восьмое место в лиге по надежности игры в меньшинстве (82,1%) в том числе благодаря его усилиям. Танева предпочитают выпускать на лед, когда вбрасывание происходит в средней или своей зоне (64,7%), и ему очень часто удается переводить игру в зону соперника.

Показатель SAT (соотношение всех бросков по своим и чужим воротам, когда игрок находится на льду в равных составах) у него составляет 50,1%. На Таневе 18 раз нарушали правила. По этому показателю он делит третье место в команде с нападающим Джаредом Макканном. При этом Танев занимает только 18-ю строчку в команде по среднему количеству игрового времени (14:46). И он набрал 25 (11+14) очков.

Камбэк сезона

Малкин остался недоволен прошлым сезоном, который он завершил с 72 (21+51) очками, сыграв 68 матчей. Большинство хоккеистов НХЛ были бы счастливы таким цифрам, но не Малкин. В чемпионате 2017-18 центрфорвард записал на свой счет 98 (42+56) баллов и рассчитывал развить успех. Поэтому хоккеист к нынешнему сезону готовился с особым настроем в надежде снова стать претендентом на приз Харта.

Во второй игре чемпионата Малкин получил травму и пропустил 11 игр, но затем набрал 73 (24+49) очка в 53 поединках. В среднем за игру он набирает1,35 балла и делит по этому показателю пятое место в НХЛ с центрфорвардом “Эвеланш” Нэйтаном Маккинноном (минимум 30 игр).

Источник: официальный сайт НХЛ