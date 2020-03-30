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Хоккей

Шайба с разворота от Сергея Микульчика (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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Украинская хоккейная лига продолжает вспоминать самые яркие моменты сезона 2019/20 – от техничных шайб и мощных драк до невероятных побед и красочных эмоций.

Сегодня вспомним отличный точный бросок с разворота от одного из лидеров«Ледяных Волков»Сергея Микульчика в первом матче сезона.

Казалось бы, что голкипер «Динамо»Владислав Вязововуже справился с атакой и отбил шайбу на своем пятаке, однаконападающий киевлян выехал из-за ворот противника, словил шайбу и с разворота красиво прошил ворота “динамовцев”.

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Напомним, что ранее голкипер харьковчанВладислав Вязововпообщался с пресс-службой УХЛ и подвёл итоги сезона для харьковской команды, а также рассказал о своих выступлениях в чемпионате Турции и планах на следующий сезон.

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Источник: uhl.ua
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