Бьюгнер может остаться тренером “Шаркс” – СМИ

Боб Бьюгнер

Боб Бьюгнер имеет хорошие шансы остаться на посту главного тренера “Сан-Хосе Шаркс”, сообщил в четверг генеральный менеджер Дуг Уилсон. Однако это еще не определено.

“Знает ли Боб команду и имеет ли преимущество в этом? Абсолютно, – сказал Уилсон The Associated Press. – Но в данном процессе надо все делать очень тщательно, потому что у нас есть для этого время и возможность. А когда у тебя есть время, его надо использовать”.

12 марта НХЛ поставила сезон 2019-20 на паузу из-за пандемии коронавируса. При Бьюгнере, который заменил уволенного 11 декабря Питера Дебура, “Шаркс” сыграли 14-20-3.

“Несмотря на то, что результаты были не самыми лучшими, мне понравились некоторые вещи в последние полгода”, – сказал Уилсон The Athletic.

После прихода Бьюгнера “Сан-Хосе” терял из-за травмы защитника Эрика Карлссона, а также форвардов Томаша Хертла и Логана Кутюра. В последних 12 матчах “Шаркс” сыграли 3-8-1, а всего в сезоне они сыграли 29-36-5 и на 15 очков отставали от зоны плей-офф, когда чемпионат был приостановлен.

“Боб и его тренерский штаб сделали много хорошего, при этом им было очень непросто из-за многочисленных травм”, – отметил Уилсон.

В прошлом месяце Бьюгнер заявил, что, на его взгляд, сделал достаточно для возвращения.

“Я с оптимизмом смотрю в будущее. Это моя команда. Мне нужен шанс, – сказал Бьюгнер Athletic 19 марта. – Насколько мне известно, (генеральный менеджер Дуг Уилсон) согласен с этим. Не буду говорить за него, но я планирую вернуться, разрабатываю план работы на следующий сезон, смотрю вперед”.

Уилсон ожидает, что Хертл (колено) и Карлссон (большой палец) поправятся к следующему сезону, а Кутюр, ранее не игравший из-за травмы стопы, не имеет осложнений после сотрясения мозга, полученного им в предпоследнем матче “Акул” перед паузой – 8 марта против “Колорадо Эвеланш” (3:4).

Уилсон не сообщил, проведет ли 40-летний центрфорвард Джо Торнтон свой 16-й сезон за “Сан-Хосе”. После окончания этого чемпионата он может стать неограниченно свободным агентом.

“Как и в случае с любым другим игроком, мы с ним поговорим и оценим ситуацию в конце года, – сказал Уилсон. – Полагаю, что вы все понимаете, как мы к нему относимся. Но наши с ним разговоры останутся между нами”.