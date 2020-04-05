Дональд Трамп пообщался с руководителями крупнейших спортивных лиг

Президент СШАДональд Трамппровел телефонную конференцию с руководителями крупнейших спортивных лиг относительно возобновления соревнований в условиях пандемиикоронавируса.

— Я только что говорил с комиссарами и руководителями, я бы сказал, практически всех спортивных лиг. Это все великие лидеры спорта.Они хотят вернуться.Они должны вернуться, но они не могут этого сделать.Их спорт не был предназначен для этого.Вся концепция нашей нации не была разработана для этого.Мы собираемся вернуться.Мы хотим вернуться в ближайшее время – очень скоро.



Фанаты тоже хотят вернуться.Они хотят видеть баскетбол, бейсбол, футбол и хоккей.Они хотят видеть свой спорт.Они хотят выйти на поля для гольфа и дышать красивым, чистым, свежим, прекрасным воздухом.



Мы не собираемся разлучаться до конца наших дней на планете.Нам это нужно на этот период времени.В конце концов, люди смогут занимать эти места на аренах рядом друг с другом, как и мы, на протяжении всей моей жизни и всей вашей жизни – сказал Трамп

Отметим, что в телефонной конференции приняли участие комиссар НХЛ Гари Беттмэн,комиссар НБА Адам Сильвер, комиссар MLB Роб Манфред, комиссар НФЛ Роджер Гуделли генеральный директор WWE Винс МакМахон.

Источник:mmajunkie.usatoday.com