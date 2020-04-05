Лукашенко сыграл в финале хоккейного любительского турнира

Вчера, 4 апреля, в Беларуси состоялся первый матчфинальной серии XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, в котором команда Президента обыграла хоккеистов Минской области со счётом 7:3.

Отметимся, что в матче принял участие не только президент Беларуси Александр Лукашенко, но и его сын Николай. Оба игрока отметились результативными передачи.Вторая игра серии до двух побед намечена на 11 апреля.

Отметим, что команда Лукашенко одержала 6 побед в 6 проведенных матчах и заняла первое место в турнирной таблице. Команда президента Беларуси является десятикратным победителем соревнований среди любительских команд.

Источник: сайт БЕЛТА