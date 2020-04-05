Рене Фазель: «Не деньги, а именно любовь к игре заставляет заниматься хоккеем»

Президент Международной федерации хоккеяРене Фазель поделился мнением о том, каким будет мир спорта после пандемии каронавируса и как вирус повлиял на спортивные лиги во всем мире.

— Долгосрочная остановка соревнований сильно скажется на доходах клубов и лиг. Как в Европе, так и во всем мире. Все это происходит в конце сезона, поэтому большинство лиг потеряли значительную часть средств от стадии плей-офф. Трудно сейчас говорить, какое влияние пандемия окажет на спонсоров лиг и клубов. Многие команды малого рынка оперируют очень ограниченным бюджетом. Для них продолжительная пауза станет серьезной проблемой. Но не назвал бы этот кризис для них экзистенциальным.



Сейчас страдает не только хоккей, но и другие виды спорта. Сложные времена, но мы справимся. Даже если нет денег, страсть к игре не угаснет. Не деньги, а именно любовь к игре заставляет заниматься хоккеем, – цитирует Рене ФазеляThe Hockey News.