Знаете ли Вы: Теннисная шайба “слёта” (видео)

Знаете ли вы, кто из игроков УХЛ забросил шайбу “слёта” в ворота херсонской команды?

Таким голом отметился форвард “горожан”Кирилл Бондаренков рамках 36-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари – Матч. Тогда, в принципиальном матче, сошлись прошлогодние полуфиналисты плей-офф «Днепр» и «Кременчук».

Счёт в матче открыл экс-форвард «щук», выступающий в составе кременчужан, Кирилл Бондаренко – нападающий словил отличный пас на лету от защитника Владислава Грицких и забил по-таннисному красивый гол.

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