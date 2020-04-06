Давид Григорян: «Закончили “регулярку” на первом месте, а все, что осталось за нами – нас уже не интересует»

После досрочной остановки сезона 2019/20 защитник лидера текущего розыгрыша Украинской хоккейной лиги— Пари-Матч«Кременчука»Давид Григорянпообщался с пресс-службой УХЛ и рассказал о причинах переезда в Украину, сыгранности внутри кременчугской команды и способах поддержки формы в межсезонье.

— Предыдущий сезон ты провёл в «Бобруйске» в чемпионате Беларуси. Как получилось, что ты попал в Украину?



—На самом деле, у меня была девушка из Украины и я приехал играть сюда, чтобы как можно чаще с ней видеться. Она не могла приезжать ко мне в Беларусь тогда и поэтому я решил переехать в Украину. Да, это очень романтично, но вся соль истории в том, что девушка «была».

В августе, ещё до старта сезона, мы расстались. А поскольку это было уже перед самим стартом сезона, то я остался играть в Кременчуге.

— Какие были твои первые впечатления о Кременчуге?



—Я понимал, что очень хочу остаться играть в команде. Поэтому когда я приехал в город на сборы, то знал, что прийдется очень постараться.

— Фактически первых же матчей Александр Савицкий поставил тебя в первую пару зашиты. Чем заслужил такое доверие тренера?



— Сначала на сборах и предсезонке я вообще играл в четвёртом звене, только потом меня поставили в первое. Заслужил наверное больше характером и своей игрой. Я выходил, бился и тренер это увидел.

Тем не менее, могу сказать, что по ходу “регулярки” у нас все звенья играли на равных.

— Как вообще оценишь сыгранность вашей пятерки?



— Со своим напарником Ильей Бабрусевым я чувствовал себя, как рыба в воде. Мы чувствовали друг друга, подмечали все. Даже если у кого-то были недочёт, то прикрывали друг друга.

Да, бывало такое, что мы пропускали или ошибались, но понимание внутри звена было очень хорошим. У нас были свои схемы розыгрыша, приемы. Так что да, мы были достаточно сыгранными. Да и, в принципе, все пятёрки в нашей команде слаженно играли, чувствовали друг друга. И я надеюсь, что в сентябре ничего не изменится.

— На протяжении всего чемпионата вы шли на уверенном первом месте. Как думаешь, за счёт чего это вышло?



—Конечно, повлияла грамотная подготовка команды от тренерского штаба. Плюс у нас был грамотно подобран состав – получился очень сплоченный коллектив.

И хочу сказать, что, наверное, этот состав был лучшим из всех, в которых я играл. Все пацаны бились друг за друга, поддерживали.Благодаря этому, команда и шла весь чемпионат на первом месте.

— Насколько я знаю, у вашей команды была достаточно сильная физическая подготовка за счёт большого количества тренировок. О каких именно тренировках идёт речь?



—Когда шёл обычный игровой график и матчи были раз в 2-3 дня, то у нас было по одной тренировке в день. Но когда появлялись перерывы между играми, то у нас дополнительно были ещё две ледовые тренировки и зал.Тренерский штаб подбирал микроцикл и увеличивал нагрузку, чтобы плавно потом перейти в игры. Получалось так, что в матчи мы входили в тонусе после пауз.

У нас было много было сложных тренировок, где велась активная борьба – вообще тренерский штаб делал отдельный акцент на этом. Много уделяли внимание игре в обороне.Александр Валерьевич Савицкий же и сам в бытность игрока был защитником. Поэтому много работы у нас в команде было именно на защитниках.

Так что ко всем упражнениям нужно было подходить активно, идти в борьбу постоянно, встречать на синей линии. Александр Валерьевич грамотно выставил нам игру в обороне, заставлял команду шевелиться и держал нас постоянно в ежовых рукавицах. При этом он не перегибал палку и по всему подходил с юмором, так что все было гармонично.

— Как думаешь, почему под конец «регулярки» вы несколько раз уступили «Донбассу»?



— Под конец сезона у нас накопились травмы и усталость. Плюс мы уже понимали, что первую строчку точно не отдадим. У многих сидело в голове, что нас уже не догнать. Поэтому где-то мы сыграли на собственной мысли и смазали концовку «регулярки». Конечно, свою роль сыграла усталость плюс у нас не было такой глубины скамейки, чтобы заменять игроков.

— Также по ходу сезона у вас несколько раз отбирал очки «Белый Барс». Как у них это вышло?



— Я думаю, что это был недонастрой с нашей стороны. «Белый Барс» – большие молодцы. По ходу сезона они прогрессировали, причём играя фактически за счёт своих молодых игроков.

Да, в начале сезона мы их очень уверенно обыгрывали, но время шло дальше, и мы не учли тот факт, что они набираются опыта и мастерства, играя уже по-другому. Ведь их тренерский штаб работал и тоже не стоял на месте. Поэтому они создавали нам проблемы и неприятности. Если честно, «Белый Барс» для меня вообще был самой неудобной командой.

— Какие итоги ты можешь подвести для «Кременчука» в этом сезоне?



— Жаль, конечно, что мы так и не смогли сразиться за кубок в плей-офф. А вообще, учитывая то, что мы вышли на первое место в регулярном чемпионате, то провели мы его хорошо и это отличный результат. Повторюсь, смазали немного концовку, но больше все же сыграла усталость.

Трудно, конечно, в целом оценивать сезон, так как плей-офф нам ещё предстоит доигрывать в сентябре. Могу сказать, что закончили мы на первом месте, а все, что осталось за нами – нас уже не интересует.



— Как тебе Украина? Понравилось тут играть?



—Если честно, я когда ехал в Украину, у меня были достаточно смешанные чувства, и я думал, что все будет гораздо хуже. Но тут оказались очень приятные, любезные и доброжелательные люди.

Мне все тут понравилось и, честно говоря, я себя в Украине чувствовал гораздо свободнее даже, чем у себя дома.



— А как тебе местные болельщики?



— Болельщики в Кременчуге были на высоте. Они действительно искренне поддерживали нас, приходили на все матчи и болели, несмотря на счёт на табло.Хочу сказать им спасибо, ведь поддержка сыграла очень большую роль для нас в этом сезоне. А когда наш фан-клуб приехал на крайний матч «регулярки» в Дружковку, то нам было вдвойне приятнее.

Трибуны весь сезон гнали нас вперед, поддерживали, болели и переживали за нас. Можно сказать, что все наши победы и матчи были для них, ведь мы одна семья и одна команда. Мне было очень приятно играть с такой поддержкой. Видно, что в городе очень любят хоккей.

— Чем планируешь заниматься в межсезонье? Как будешь поддерживать форму?



— Если честно, я пока вообще ничем не занимался. Самое тяжёлое, что я делал – это вставал по утрам с кровати. Было правда трудно (улыбается).Пока что все мои упражнения заключаются в комплексе «лёж лёжа» (смеётся). Но это ненадолго, надо было немного восстановить силы и отдохнуть все-таки.

Думаю, что по окончанию карантина, я уже выйду на лёд. У нас есть небольшие любительские турниры 3 на 3, где можно будет потренироваться и держать себя в форме. Плюс я хочу пройти сборы у одного из своих знакомых, подготовиться к старту следующего сезона. Так что с мая я уже начну полноценную подготовку, чтобы держать организм в тонусе и подойти к сборам в команде полностью готовым.

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