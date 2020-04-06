«Донбасс» организовал подвоз медиков в Константиновке

Пандемия коронавируса и введенный в связи с этим карантин внесли кардинальные изменения в привычный уклад жизни украинцев. Напрямую это коснулось и медицинских работников – людей, на которых возложена особая ответственность в этот тяжелый для всех период.

В Константиновке сотрудники городских лечебных учреждений, живущие в селах Константиновского района, столкнулись с проблемой трансфера к месту работы в условиях отмены общественного транспорта. Решение сложившейся ситуации предложилиХК «Донбасс»иблаготворительный Фонд Бориса Колесниковаорганизовав бесплатный подвоз.

Начиная с 28 марта, социальные автобусы дважды в день забирают медиков из сел Иванополье, Новодмитровка, Ильиновка, Александро-Калиново, Клебан-Бык, Яблуновка, Степановка, доставляют к месту работы, а затем обратно домой. Медики признаются, что такой инициативе безмерно благодарны.

– Я живу в Ильиновке и, чтобы добраться в горбольницу № 1, сначала мне приходилось преодолевать несколько километров через поля пешком до города, а потом надеяться на удачу, чтобы в маршрутке было свободное место, — рассказывает Татьяна Нетеса, медсестра терапевтического отделения. — Благодаря Фонду Бориса Колесникова теперь путь к работе стал быстрым и комфортным.

Чтобы вовремя попасть на рабочее место массажист Светлана Мазниченко из Степановки перепробовала несколько способов: и попутки, и такси, и ночевка у родственников в городе.

– Отдавать 100 грн за такси — очень дорого, поэтому каждый день не наездишься. Приходилось оставаться у сестры, которая живет в Константиновке. Но это тоже не выход, ведь дома одни оставались сын и муж. Борис Колесников организовал для нас лучший вариант, который можно было только предложить: нас практически из дома сразу привозят в поликлинику. Огромное спасибо ему за заботу о медицинских работниках! — говорит Светлана Мазниченко.

Большой проблемой добраться на работу до недавнего времени было и для медсестер из Иванополья Лилии Ткаченко и Ксении Журавкиной.

– Приходилось как-то кооперироваться, чтобы минимизировать расходы на поездку. Когда была возможность, то нас на собственной машине в поликлинику возил муж Лилии, а так собирались по несколько человек и вызвали такси. Теперь вопрос с транспортным сообщением благополучно решен, за что мы очень признательны Фонду Бориса Колесникова и ХК «Донбасс», — добавила Ксения Журавкина.

Напомним, ранее Фонд Бориса Колесникова присоединился к оперативному штабу по борьбе с распространением коронавируса в Донецкой области и открыл линию финансирования медицинских учреждений региона. Благотворителями уже переданы в больницы Константиновки индивидуальные средства защиты и первые партии дезинфицирующих средств.

Источник: сайт ХК «Донбасс»