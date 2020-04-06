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Хоккей

С международным днем спорта!

Николай ПисаревНет комментариев
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Сегодня, 6 апреля, весь мир отмечает международный день спорта. Этот праздник призывает всех заниматься спортом, быть активными и вести здоровый образ жизни.Впервые он состоялся в 2014 году по решению ООН, а его назначение состоит в объединении групп людей и наций, несмотря на существующие разногласия, так как спорт – это универсальный язык.

Игры, спортивные состязания и занятия физической культурой играли и продолжают играть важную роль в развитии человечества. Особенно в такое непростое время нужно объединяться и общими усилиями преодолевать трудности.

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Так что оставайтесь дома, занимайтесь спортом, не выходя из квартир, и поддерживайте #UHLhockeychallenge, вспоминая в фотографиях лучшие моменты сезона 2019/20.

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Источник: uhl.ua
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