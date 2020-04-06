Знаете ли Вы: Единственная команда топ-3 чемпионата, которую не смог обыграть «Белый Барс»

Знаете ли Вы, кого «Белый Барс» не смог обыграть на протяжении регулярного чемпионата?

Такой командой стал херсонский «Днепр». В поединках между этими командами, восемь раз побеждали «щуки». Лишь в двух поединка «Барсы» были близки к успеху.

В первом матче победителя определила серия буллитов, где более точнее оказались хоккеисты «Днепра» (8 тур УХЛ-Пари-Матч, 10 октября).

Во втором, который завершался дополнительным временем, хоккеист «Днепра» Вадим Шепелев броском от синей линии принёс херсонцам победу (27 тур УХЛ-Пари-Матч, 12 января).

Стоит отметить, что Александр Каракулько и Александр Шибаев (игроки «Днепра») в очных дуэлях набрали больше всех очков – по 9 баллов. К тому же Каракулько занял первое место среди бомбардиров встреч, забросив 5 шайб.



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