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Хоккей

Дмитрий Игнатенко: «Были очень хорошо готовы, и я не сомневаюсь, что мы бы хорошо выступили»

Николай ПисаревНет комментариев
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Защитник «Донбасса»Дмитрий Игнатенкорассказал о паузе в УХЛ, а также поделился тем, как ему удается сохранять форму во время карантина.


— С одной стороны есть много времени, потому что ты как бы морально и физически отдыхаешь, но был такой этап, плей-офф и должны были быть решающие игры на носу. Конечно были очень хорошо готовы, и я не сомневаюсь, что мы бы хорошо выступили. Но вот такая ситуация, так что будем готовиться дальше. Мы знаем, что впереди, что нас ждет, поэтому посмотрим

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На самом деле, когда я сейчас вернулся домой, отдохнул, сперва начал бегать в парках, но на данный момент все закрыто, поэтому занимаюсь дома, кручу велосипед. Стараюсь хоть как-то физическую форму поддерживать, пока закрытые залы и катки.

Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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