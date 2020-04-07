Феликс Морозов: «Поддержка болельщиков – огромный толчок, прилив энергии и сил во время игры»

На своем официальном канале на YouTube Украинская хоккейная лига продолжаетцикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В понедельник,6 апреля,на все вопросы болельщиков отвечал форвард «Белого Барса» Феликс Морозов.

— Когда начал заниматься хоккеем?

— Начинал где-то с 6 лет в харьковской команде«Дружба-78», а первым тренером был Олег Васильевич Игнатьев. Именно он и привёл меня в хоккей, показав этот вид спорта. Сейчас Олег Васильевич тренирует молодежную сборную Украины, и вместе с ним мы в этом году выиграли бронзовые медали чемпионата мира.

— Почему занимаешься хоккеем?

— Мне нравится этот спорт и все, что с ним связано. Плюс я получаю удовольствие от этой игры. Поэтому и продолжаю этим увлекаться уже много лет.

— Чем занимаешься во время карантина?

—Как и рекомендуют власти, сижу дома в основном. Выхожу только по вечерам на пробежки и иногда на бокс. Плюс каждую субботу мы вместе с Игорем Мережко и Никитой Олейником едем в лесополосу на окраине города и бежим10-километровый кросс.

Я считаю, что это отличная кардиотренировка, которая поможет держать себя в форме. Мы уже так делали три субботы подряд, и думаю, что и дальше будем поддерживать эту традицию. А так, на карантине достаточно скучно – везде все закрыто, людей мало.

— Почему в «Белом Барсе» выбрал №7?

— На самом деле, я его не выбирал. Мне его дали, как только я приехал в команду (улыбается). Но этот номер мне очень нравится, потому что обычно под ним играл Дмитрий Даниленко, который сейчас (даже несмотря на карантин) тренируется, идет к своей цели и становится лучше.

— Помогают ли болельщики белоцерковского клуба на трибунах во время матчей?

— Это безусловно помогает. Их поддержка – это огромный толчок, прилив энергии и сил во время игры. С ними играть гораздо проще и гораздо приятнее.

— Против кого в чемпионате УХЛ-Пари-Матч было тяжелее всего играть?



— Труднее всего, наверное, было играть против «Донбасса» в Украинской хоккейной лиге. А вот, например, на чемпионате мира труднее всего было играть со сборной Венгрии.

На домашнем чемпионате в прошлом декабре они нас неплохо повозили. Да, мы могли тогда сыграть лучше, но есть, что есть.

— Кто самый сильный игрок в «Белом Барсе»?

— Трудно ответить на этот вопрос, потому что в команде достаточно много хороших игроков, которые выступают на хорошем уровне. Но я бы, наверное, выделил Владислава Куцевича – он очень мастеровитый игрок с хорошо развитым игровым мышлением.

К тому же он очень техничный, умеет выдерживать паузы, где-то обхитрить соперника, отдать незаметно пас. Он не суетится и не делает лишних движений, плюс у него отличный бросок.

— Как тебе игралось под руководством Константина Буценко?



— Мне очень понравилось. Я считаю, что Константин Леонидович – это гений хоккея. Он очень много анализирует, всегда может что-то подсказать. В общем, мне было очень приятно поработать с таким тренером.

Мне вообще очень нравилось играть в«Белом Барсе» – тут отличная атмосфера в команде, хороший тренерский штаб.

— Твое мнение о соседних чемпионатах Польши, Беларуси, Румынии, Венгрии, Словакии, Казахстана?

— Эти страны играют на достаточно хорошем уровне. Я бы даже сказал, что выше среднего. Мне очень нравятся внутренние чемпионаты Польши и Словакии, например. Сейчас неплохо подтянулись и в Румынии – у них вырос национальный чемпионат.

— Какие твои воспоминания от игр в«Беркуте»?



— Воспоминания остались только положительные. У нас была хорошая команда и мы играли в двух чемпионатах сразу – в Украине и Беларуси. Как раз в последний год моих выступлений в команде мы выиграли молодежный чемпионат Украины, а в Беларуси заняли второе место, уступив только«Гомелю».

Для нас это был очень полезный год, и я, если честно, многое для себя подчеркнул как для игрока, хорошо добавил. Мы очень много времени тогда проводили в выездах – было много поездок, застоев на границах. Мы по сути жили на колесах, что тоже было нелегко.

— Как ты попал играть в Америку?

— Это было очень давно, когда мне было 13 лет. Мы ездили в Америку еще с «Дружбой-78», и с ребятами жили по семьям. Так вот, я в одной и той же семье жил несколько лет подряд.

И эта семья предложила найти команду и остаться у них, пойти в местную школу. Я согласился, и с 8 по 10 класс жил там и играл в хоккей. Думаю, что для меня это был очень хороший опыт.

— Почему второй сезон в Канаде был хуже, чем первый?

— В предыдущей команде я чувствовал себя гораздо лучше, плюс лучше были и отношения с тренером. В этой команде я уже был не новичком и подошёл к сезону в отличной форме, но должного игрового времени я, увы не получал

— Какой стиль хоккея тебе больше нравится: европейский или североамериканский?



— Мне больше импонирует североамериканский, так как я уже привык играть именно в этом стиле. Мне он больше нравится за счёт силовой борьбы, плюс нужно решения принимать гораздо быстрее.

— Три самых памятных события в карьере?

— Первое, что приходит на ум – это победа на юниорском чемпионате мира в Киеве. Мы тогда выступили очень достойно и все ребята отдавались на полную, поэтому вышел такой результат. Второе событие, наверное, когда я в Квебеке забил свой первый гол.

— Какими качествами должен обладать хоккеист в наше время?



— В первою очередь – это трудолюбие, преданность своему делу и позитивный настрой.

— Какой дашь совет хоккеистам, которые только начинают свой путь?

— Посоветую получать удовольствие от хоккея. Нужно помнить, почему вы начинали этим спортом заниматься и ловить от хоккея кайф.

Полный прямой эфир с Феликсом Морозовым:



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