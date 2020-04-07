Легендарный экс-игрок сборной Швейцарии погиб от коронавируса

Официальный сайт Международной федерации хоккея сообщает, что легендарный бывший игрок сборной Швейцарии Роджер Шаппот скончался от коронавируса в возрасте 79 лет.

ИИФ отмечает, что Шаппот был госпитализирован1 апреля. В больнице его пришлось поместить в реанимацию и на аппарат ИВЛ.

Шаппот сыграл за сборную Швейцарии в 101 матч намеждународной арене, включая зимние Олимпийские игры 1964 года и три чемпионата мира на высшем уровне (1959, 1962, 1972).

После окончания карьеры на высшем уровне в возрасте 38 лет он продолжал играть в любительский хоккей длядо 57 лет.

Источник: сайт IIHF