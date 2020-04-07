Николай Киселёв: «С первых дней осени мы должны выйти на пик формы, ведь в плей-офф ошибки дорого стоят»

Капитан «Кременчука»Николай Киселевв интервью клубнойпресс-службе рассказал о том, чем занимается во время карантина, а также о втором сезоне, проведённом в составе кременчугского клуба.

— Чем сейчас занимаетесь?

—После приезда в Череповец проходил двухнедельный карантин дома – жил в квартире один, а жена с ребенком у мамы. После с семьей уехали на дачу, где легче соблюдать самоизоляцию и поддерживать физическую форму – бегаю по лесу, тренируюсь.

—Как добралися домой из Кременчуга?

—Тяжело, ведь аэропорта все закрыты, а поезда не ходили. Были в пути тридцать восемь часов, хотя до этого долетал домой за четыре часа из Борисполя.

—Вы – капитан «Кременчука». Как поддерживаете сейчас связь с игроками?

—Постоянно общаемся, как лично, так и все вместе в группе в интернет приложениях. У нас дружная команда, и мы поддерживаем не только связь, но и друг друга.

— Давайте вспомним регулярный чемпионат УХЛ-Пари-Матч. Что больше всего запомнилось?

—То, что у нас получился очень сплоченный коллектив. Тренерскому штабу удалось слепить хорошую команду, и мы вместе с нашими болельщиками прошли лидерами весь регулярный чемпионат. Жаль, что пандемия коронавируса нам не дала сыграть весной в плей-офф и завершить свои начинания.

Второй мой год в «Кременчуке» был очень неплохим: первый – был хорошим, второй – ещё лучше, а третий, надеюсь, даст нам довести дело до конца.

— В сентябре, до старта пятого сезона УХЛ, будет доигран плей-офф текущего чемпионата. Что ожидаете от него?

— Подготовка летом будет видимо другой, так как уже с первых дней осени мы должны выйти на пик формы, ведь времени на раскачку не будет, а в плей-офф ошибки дорого стоят.

У наших тренеров много опыта и они смогут нас хорошо подготовить уже к первым матчам. Но, и мы, игроки, должны понимать, что надо приехать на сбор в хорошей физической форме и сразу быть готовыми к большим нагрузкам, так как времени на втягивающие моменты не будет. Приложим максимум усилий, чтобы выиграть концовку этого сезона и хорошо начать следующий.

— «Кременчук» выиграл регулярный чемпионат, но к финишу «Донбасс» сократил свое отставание в очках до одного балла. На Ваш взгляд с чем это связано?

— Когда у нас стал большой отрыв от соперников, то мы уже больше готовились к плей-офф, ведь подсознательно понимали, что первое место в «регулярке» не упустим. Мы выходили часто играть под большими нагрузками.

Чтобы Вы поняли, то приведу Вам свои ощущения за два дня до полуфинала с «Белым Барсом»: я очень хорошо чувствовал себя физически, мне было легко, хотя уже сыграл много игр в сезоне и должно было быть тяжело. Тренерский штаб подвел команду к плей-офф в идеальной форме, мы были на её пике.

— В прошлом году Вы с 63 (38+25) стали лучшим бомбардиром УХЛ-Пари-Матч, в этом с таким же количеством баллов (34+29) – вторым, пропустив вперед своего одноклубника Дмитрия Орлова 69 (36+33). Как отнеслись к этому?

— Особо не переживаю, ведь в этом сезоне я стал капитаном команды, и у меня были немного другие задачи. Мне не столько надо было показывать своё Я, а больше объединять команду. Думаю, что у меня это получилось, ведь мы финишировали первыми, да и я набрал нормально очков.

— Вы уже два сезона провели в Кременчуге. Ваши впечатления от города и хоккейной команды?

— Очень рад, что попал в команду «Кременчук», к нашим болельщикам, к тренерам и руководству. Мне всё нравится – и город, и позитивные люди вокруг, болельщики и условия.

— Есть предварительная дата, когда начнется первый сбор?

— Мы сейчас все на телефоне. Ситуация с коронавирусом во всем мире такая, что ничего нельзя планировать, даже знакомые ребята с НХЛ и КХЛ сейчас сидят, и не знают, что будет дальше.

Хочу передать всем кременчужанам и украинцам привет. Соблюдайте самоизоляцию и карантин. Желаю Вам и Вашим семьям здоровья.