O’Райлли нужен полноценный плей-офф

Гэри Беттман вручает “Конн Смайт Трофи” Райану ОРайлли

Райан ОРайлли хочет, чтобы розыгрыш Кубка Стэнли был полноценным, если НХЛ возобновит сезон в ближайшие недели или месяцы.

В понедельник O’Райлли, действующий обладатель Кубка Стэнли в составе “Сент-Луис Блюз” и приза Конна Смайта (самый ценный игрок плей-офф), дал интервью подкасту NHL @TheRink. “Сент-Луис” (42-19-10) занимает первое место в Центральном дивизионе, на два очка опережая ближайшего преследователя (“Колорадо Эвеланш”).

НХЛ приостановила чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Пока неизвестно, когда сезон возобновится и возобновится ли вообще.

“Я знаю, что есть много разных вариантов. Если бы я принимал решение исходя из личного опыта и разговоров с ребятами, то сделал бы все, чтобы плей-офф был полноценным, – сказал O’Райлли. – Это, по сути, новый сезон, и он должен быть целостным, то есть в нем должно быть четыре раунда и серии надо играть до четырех побед. Интересно, что там решат, что сделают с чемпионатом, чтобы дать командам шанс побороться за место в плей-офф, но плей-офф должен быть настоящим. Это непросто, у меня нет готовых решений, но считаю, что значимость Кубка Стэнли надо сохранить. Это чрезвычайно сложно. Обыграть соперника четыре раза очень нелегко, но это надо сделать”.

После того, как НХЛ объявила паузу в сезоне, O’Райлли остался в Сент-Луисе. Его жена ждет второго ребенка, который должен родиться 15 мая. Сейчас форвард тренируется во дворе своего дома и считает, что одной недели сборов будет достаточно, чтобы хоккеисты набрали форму после перерыва.

“Простого решения нет, но одной недели тренировок на льду с контактом хватит, чтобы почувствовать ноги и собраться, – говорит O’Райлли. – Да, тяжело. Неделя – это минимум. Ситуация в любом случае будет уникальной для всех. Хорошо, что все оказались в одинаковом положении”.

Перерыв в сезоне также дал O’Райлли возможность помочь жене и провести время с трехлетним сыном Джеймесоном. Хоккеист любит играть на гитаре и сочинять песни. Сейчас он пишет их для сына.

“Я бы хотел сочинять что-то более глубокое. Обычно я так и делаю. Но сейчас со мной сын, и мне надо его занять, – сказал O’Райли. – Поэтому я пишу песенки типа “Вечеринка с пиццей”, “Помой руки”. Что-то забавное, веселое. Этим и занимаюсь”.