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O’Райлли нужен полноценный плей-офф

Николай ПисаревНет комментариев
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Гэри Беттман вручает “Конн Смайт Трофи” Райану ОРайлли

Райан ОРайлли хочет, чтобы розыгрыш Кубка Стэнли был полноценным, если НХЛ возобновит сезон в ближайшие недели или месяцы.

В понедельник O’Райлли, действующий обладатель Кубка Стэнли в составе “Сент-Луис Блюз” и приза Конна Смайта (самый ценный игрок плей-офф), дал интервью подкасту NHL @TheRink. “Сент-Луис” (42-19-10) занимает первое место в Центральном дивизионе, на два очка опережая ближайшего преследователя (“Колорадо Эвеланш”).

НХЛ приостановила чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Пока неизвестно, когда сезон возобновится и возобновится ли вообще.

“Я знаю, что есть много разных вариантов. Если бы я принимал решение исходя из личного опыта и разговоров с ребятами, то сделал бы все, чтобы плей-офф был полноценным, – сказал O’Райлли. – Это, по сути, новый сезон, и он должен быть целостным, то есть в нем должно быть четыре раунда и серии надо играть до четырех побед. Интересно, что там решат, что сделают с чемпионатом, чтобы дать командам шанс побороться за место в плей-офф, но плей-офф должен быть настоящим. Это непросто, у меня нет готовых решений, но считаю, что значимость Кубка Стэнли надо сохранить. Это чрезвычайно сложно. Обыграть соперника четыре раза очень нелегко, но это надо сделать”.

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После того, как НХЛ объявила паузу в сезоне, O’Райлли остался в Сент-Луисе. Его жена ждет второго ребенка, который должен родиться 15 мая. Сейчас форвард тренируется во дворе своего дома и считает, что одной недели сборов будет достаточно, чтобы хоккеисты набрали форму после перерыва.

“Простого решения нет, но одной недели тренировок на льду с контактом хватит, чтобы почувствовать ноги и собраться, – говорит O’Райлли. – Да, тяжело. Неделя – это минимум. Ситуация в любом случае будет уникальной для всех. Хорошо, что все оказались в одинаковом положении”.

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Перерыв в сезоне также дал O’Райлли возможность помочь жене и провести время с трехлетним сыном Джеймесоном. Хоккеист любит играть на гитаре и сочинять песни. Сейчас он пишет их для сына.

“Я бы хотел сочинять что-то более глубокое. Обычно я так и делаю. Но сейчас со мной сын, и мне надо его занять, – сказал O’Райли. – Поэтому я пишу песенки типа “Вечеринка с пиццей”, “Помой руки”. Что-то забавное, веселое. Этим и занимаюсь”.

Источник: nhl.ru
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