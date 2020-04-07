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Смотрите битву Руслана Ромащенко и Владимира Чердака на Youtube-канале УХЛ!

Николай ПисаревНет комментариев
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На прошлой неделе стартовал пилотный выпуск онлайн-баттла«Без клюшек», в котором Украинская хоккейная лига доказала, что весело время можно проводить, даже не вставая с дивана. Отметим, что в рамках баттла Никита Коваленко уступил сопернику из донецкого клуба, однако уже успел выполнить условия челленжда и выложил результат к себе в Instagram.

В среду, 8 апреля, в17:00Украинская хоккейная лига совместно с ТМ«Parimatch» проведут второй онлайн-баттл«Без клюшек»на Youtube-канале УХЛ. Участниками следующей программы программы станут игроки «Днепра» и «Кременчука»Руслан Ромащенко иВладимир Чердак,а проводить баттл будет ведущийИван Унку.

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В ходе баттла хоккеисты не только определят сильнейшего вне ледовой площадки, но и пообщаются с болельщиками, ответив на все их вопросы. Также в ходе программы мы разыграем среди фанатов призы от ТМ«Parimatch» и обещаем подарить всем фанатам массу позитивных эмоций.

Онлайн-баттл будет доступен в прямом эфире на Youtube-канале УХЛ, а также в этой новости,начиная с 17:00 8 апреля.

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Источник: uhl.ua
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