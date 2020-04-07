Вторник, 7 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейЗнаете ли Вы: Первый овертайм в сезоне 2019/20
Хоккей

Знаете ли Вы: Первый овертайм в сезоне 2019/20

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Знаете ли вы, в каком матче был сыгран первый овертайм в сезоне 2019/20?

Первый овертайм был сыгран в первом туре, а точнее матче-открытии чемпионата, между хоккеистами «Донбасса» и «Днепра» (14 сентября).

Игра в Дружковке напоминала сюжет триллера. Каждая из команд вырывалась вперед, а чаша победных весов постоянно меняла свое направление. В первом периоде сильнее были дончане (3:2). Во втором — ничья. А в третьем — херсонцы отыгрались (2:1) и перевели игру в дополнительное время — 4:4.

Читайте также:  Константин Буценко: «Мы стремимся расти, развиваться и зацепиться за тройку лидеров»

В овертайме сильнее оказался «Днепр» – за двадцать секунд до конца дополнительной пятиминутки Сергей Дорофеев забросил победную шайбу в матче — 4:5.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

семнадцать + шестнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Первые участники #UHLhockeychallenge

Флорида подписала контракты с тремя проспектами

«Донбасс» организовал подвоз медиков в Константиновке

Давид Григорян: «Закончили “регулярку” на первом месте, а все, что осталось за нами – нас уже не интересует»

«Что слушают хоккеисты?» с Олегом Петровым

Закрыть