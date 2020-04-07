Знаете ли Вы: Первый овертайм в сезоне 2019/20

Знаете ли вы, в каком матче был сыгран первый овертайм в сезоне 2019/20?

Первый овертайм был сыгран в первом туре, а точнее матче-открытии чемпионата, между хоккеистами «Донбасса» и «Днепра» (14 сентября).

Игра в Дружковке напоминала сюжет триллера. Каждая из команд вырывалась вперед, а чаша победных весов постоянно меняла свое направление. В первом периоде сильнее были дончане (3:2). Во втором — ничья. А в третьем — херсонцы отыгрались (2:1) и перевели игру в дополнительное время — 4:4.

В овертайме сильнее оказался «Днепр» – за двадцать секунд до конца дополнительной пятиминутки Сергей Дорофеев забросил победную шайбу в матче — 4:5.

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