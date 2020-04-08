Барабанов: мне понравился “Торонто” с первого взгляда

Александр Барабанов

Александр Барабанов попал в поле зрения скаутов НХЛ где-то три сезона назад. Еще до того, как он пробился в состав российской сборной и выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане. В мае того года проходил чемпионат мира в Копенгагене, и уже тогда к Барабанову приезжали представители многих клубов НХЛ. В частности, лично за Александром наблюдал с трибуны тогда еще главный тренер “Торонто” Майк Бэбкок.

“Мэйпл Лифс” и “Аризона Койотиз” были самыми активными претендентами на Барабанова. Генеральный менеджер “Аризоны” Джон Чайка лично два раза прилетал в Россию, чтобы встретиться с игроком. То же самое делал генменеджер “Торонто” Кайл Дубас. Постоянно на связи позже находился и новый наставник “Мэйпл Лифс” Шелдон Киф. Эти две команды выстраивали отношения с Барабановым на протяжении более двух лет. Кроме этого, два десятка клубов НХЛ проявляли интерес к форварду – тот же “Вашингтон”. Было интересно посмотреть на тройку Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Александр Барабанов на чемпионате мира в прошлом году.

Игрок давно принял решение, что хотел бы попробовать силы в Северной Америке. Поэтому нынешнее решение ни для кого не стало сюрпризом. Образно говоря, в финал вышли две команды – “Торонто” и “Аризона”. На прошлой неделе прошли переговоры по FaceTime с представителями обоих клубов. От “Койотиз” были владелец команды, генменеджер, тренер, русский скаут. Подобный состав присутствовал и у “Мэйпл Лифс”. В итоге Барабанов принял решение…

“Я выбрал “Торонто”, – рассказывает он. – Для меня это был тяжелый выбор. Но как говорят, любовь с первого взгляда. Есть притягательность у “Мэйпл Лифс”. Хотя все равно я долго думал, советовался с семьей.

Огромное спасибо представителям “Аризоны” – особенно Джону Чайке – за то, что проявили ко мне интерес. Мы долго общались. Очень приятно, что за тобой следят, обращают внимание на твою игру. Кайл Дубас тоже несколько раз приезжал ко мне в Санкт-Петербург. И я как-то понял, что хочу именно в “Торонто”.

Я пообщался со всеми ребятами, кто там выступал. Говорил с Никитой Зайцевым еще на чемпионате мира. Он отзывался о “Мэйпл Лифс” в очень позитивном ключе. Разумеется, звонил Илье Михееву. Он был в полном восторге и говорил, что все классно. Созданы все условия – только выходи и играй в хоккей. Это тоже огромный плюс. Такое же мнение было и у Игоря Ожиганова”.