Бобровский надеется и на регулярку, и на плей-офф

Сергей Бобровский

Вечер 11 марта до сих пор вспоминается Сергею Бобровскому как дурной сон. Вместе с командой он находился в Далласе, готовясь на следующий день сыграть против “Старз”. Но звезды, извините за каламбур, повернулись иначе.

“В тот вечер, когда пришла новость, что НБА приостанавливает свой сезон, я впервые осознал, что наступает сумасшедшее время, – вспоминал во вторник российский голкипер “Флориды” во время проведённого клубом конференц-звонка. – Всем быстро стало понятно, что всё намного серьезнее, чем просто разговоры. На следующее утро мы узнали об отмене утренней раскатки, а затем – и об отмене матча. И это стало нашей новой сумасшедшей, невероятной реальностью”.

На протяжении прошедших с тех пор четырех недель Бобровский скрупулезно следовал рекомендациям лиги, не покидая свой дом в Бока-Ратоне. Благо, в жилье, которое он недавно приобрел в южной Флориде, для этого есть все необходимое, включая спортзал и бассейн.

Вот как Сергей описал свой типичный день самоизоляции:

“Просыпаюсь, завтракаю, провожу немного времени на свежем воздухе на заднем дворе, потом занимаюсь в спортзале, обедаю, отдыхаю, снова занимаюсь в спортзале, ужинаю и оставшееся свободное время коротаю за просмотром какого-нибудь фильма. Мы очень благодарны людям, которые рискуют собственным здоровьем, чтобы доставлять еду нам и другим. Благодаря им мы имеем возможность поступать правильно, оставаться дома и заботиться о себе и других”.

Забота о других в случае с Бобровским – вовсе не фигура речи. Едва стало известно о приостановке сезона, как вратарь пожертвовал $100 000 на зарплаты работников домашней арены “Пэнтерз”. А спустя несколько дней Сергей, скоординировав усилия с Артемием Панариным и Семеном Варламовым, закупил и организовал доставку нескольких тысяч масок N95 в различные больницы южной Флориды. Форвард “Рейнджерс” и вратарь “Айлендерс” аналогичным образом поддержали два крупных нью-йоркских госпиталя.

“Работники дворца являются важнейшей частью наших матчей и нашей поддержки, – пояснил Бобровский. – В связи с отменой всех мероприятий на арене для них наступило тяжелое время, когда многим из них трудно кормить свои семьи. Поэтому я просто сделал то, что посчитал правильным в такой трудный для всех момент”.

Оставаться в форме самому, не имея даже приблизительного представления, когда возобновится сезон, тоже не очень-то просто. Особенно для вратаря, которому необходимо поддерживать в тонусе весьма специфические навыки.

“В течение сезона у меня была возможность организовать дома хороший спортзал со всеми необходимыми тренажерами и для кардио-упражнений, и для растяжек, и для работы с весом, – рассказал Бобровский. – Сложнее с чисто хоккейными упражнениями. Вратарям ведь нужно, чтобы кто-то бросал по воротам, нужно читать игру соперников. В данный момент такой возможности у меня нет. Все, что я могу делать – это поддерживать в тонусе собственное тело, чтобы оно оставалось сильным, быстрым и гибким”.