День в истории: 8 апреля 2011 года «Донбасс» впервые стал чемпионом Украины

8 апреля 2011 года хоккейный клуб «Донбасс» завоевал первое «золото» чемпионата Украины в своей истории. Подробнее о пути донецкой команды, рекордной победной серии и ключевых моментах сезона рассказывает пресс-служба донецкого клуба.

Хайлайты победного исторического матча«Донбасса» против киевского«Сокола»:

В 2010 году собственником клуба сталБорис Колесникови это событие стало для ХК «Донбасс» поворотной точкой. Летом в клуб был приглашен известный специалист – Александр Куликов. Дополнили тренерский штаб, многолетний партнер Куликова по выступлениям за киевский «Сокол» – Анатолий Демин и дончанин Сергей Витер. Именно под руководством этого тренерского трио ХК «Донбасс» заиграл по-новому. Ярко, интересно и непредсказуемо, выдав рекордную на тот момент для чемпионатов Украины победную серию!

В восемнадцатом розыгрыше главного трофея украинского хоккея приняли участие семь клубов:

• «Белый Барс»

• «Вороны»

• «Донбасс»

• «Компаньон-Нефтегаз»

• «Подол»

• «Сокол»

• «Харьков»

Регулярный чемпионат прошел с 24 сентября по 11 марта – команды сыграли четыре круга и определили шесть клубов, которые продолжили борьбу в плей-офф. При этом две лучшие команды регулярного чемпионата автоматически проходили в полуфинал. Все серии плей-офф проходили до двух побед одной из команд.

Первым соперником «Донбасса» в регулярном чемпионате стал ХК «Харьков» – на домашнем льду ЛДС «Лидер» дончане принимали команду Александра Кобикова.



«Донбасс» -ХК «Харьков»- 2:3 (1:2; 1:1; 0:0)

24 сентября 2010 года, 19:30. ЛСК «Лидер», 530 зрителей.

Голы:1:0. Серый (Борисенко, 3:59), 1:1. Кобиков (Большаков, Торяник, 12:40), 1:2. Янченко (Кривонос, Панасенко, 18:32), 1:3. Посевин (Кривонос, Столяренко, 23:06 – больш.), 2:3. Смолин (Росляков, Кручинин, 37:09 – больш.)

Штраф: 36 – 36

Броски: 61 (27+19+ 15) – 20 (9+6+5)

Вбрасывания: 45 – 22

Стартовала победная серия ХК «Донбасс» уже в следующем матче – в первый день октября 2010-го года в броварском «Терминале». Дончане благодаря удачной игре в третьем периоде смогли добыть волевую победу над «Подолом».

ХК «Подол» -«Донбасс»- 2:4 (0:0; 2:1; 0:3)

1 октября 2010 года, 13:00. Ледовая арена ТРЦ «Терминал», 50 зрителей.

Голы:1:0. Николаев (Хмиль, Млинченко, 21:42 – больш.), 2:0. Буточнов (Николаев, 25:26 – меньш.), 2:1. Смолин (Бабинец, Росляков, 29:44), 2:2. Бабинец (43:19), 2:3. Бабинец (Зеленко, Смолин, 43:45), 2:4. Смолин (Росляков, 46:01).

Штраф: 16 – 10.

Первую домашнюю победу в рамках той серии «Донбасс» одержал 22-го октября 2010-го года. Тогда дончане впервые в сезоне встретились со знаменитым киевским«Соколом»и обыграли его, забросив 6 шайб.

«Донбасс»- «Сокол» – 6:4 (2:1; 1:2; 3:1)

22 октября 2010 года. 19:00. ЛК «Лидер». 500 зрителей.

Голы:1:0. Пономарь (06:35). 1:1. Кузьмик (Слюсарь, Егоров, 09:21). 2:1. Борисенко (Зеленко, 13:53). 2:2. Мадера (Секирко, 21:35). 3:2. Росляков (Борисенко, Долинин, 24:44). 3:3. Егоров (Секирко, Гунько, 27:38 – больш. 5х3). 4:3. Исаенко (Борисенко, Кручинин, 44:41 – больш.). 5:3. Бабинец (Шаманский, Новиков, 53:31). 5:4. Мадера (Секирко, 54:20). 6:4. Исаенко (59:22 – п.в.).

Свою самую крупную победу того сезона «Донбасс» одержал в «гостевом» матче, который был сыгран в Донецке. Сумские «Вороны», игравшие домашние поединки того сезона в Харькове, на этот раз вынуждены были договариваться с дончанами о предоставлении им льда на ЛДС «Лидер». «Донбасс» сопернику помог, но на этом его гостеприимство закончилось. «Вороны» стали самым любимым и удобным оппонентом дончан в том сезоне. Суммарная разница забитых и пропущенных в противостояниях команд – 67:1 в пользу «Донбасса».

БХК «Вороны» -«Донбасс»- 0:25 (0:6; 0:9; 0:10)

4 марта 2011 года. 19:00. г. Донецк, ЛК «Лидер». 600 зрителей.

Голы:0:1. Бабинец (Ладыгин, 1:06), 0:2. Бабинец (Росляков, Исаенко, 04:40 – больш.), 0:3. Росляков (Исаенко, Бабинец, 07:28), 0:4. Борисенко (Пономарь, Долинин, 11:40), 0:5. Марковский (Бабинец, Росляков, 13:51), 0:6. Благой (Алексюк, Михеенок, 18:42), 0:7. Михеенок (Ладыгин, Исхаков, 20:16), 0:8. Ладыгин (Михеенок, Благой, 21:01), 0:9. Новиков (Борисенко, Долинин, 22:06), 0:10. Долинин (Новиков, Пономарь, 23:29), 0:11. Исхаков (Борисенко, Благой, 24:32), 0:12. Благой (Ладыгин, 26:54),0:13. Благой (Михеенок, Исхаков, 29:01), 0:14. Благой (Михеенок, Ладыгин, 32:35 – меньш.), 0:15. Марковский (Исхаков, Борисенко, 39:15), 0:16. Исхаков (Благой, 40:21), 0:17. Новиков (Долинин, 41:51), 0:18. Исхаков (Михеенок, Благой, 43:55), 0:19. Михеенок (Благой, Исхаков, 45:28), 0:20. Борисенко (Благой, 48:05 – меньш.), 0:21. Благой (Ладыгин, Исхаков, 51:09), 0:22. Новиков (Долинин, 57:47), 0:23. Пономарь (Долинин, 57:58), 0:24. Михеенок (Исхаков, Благой, 58:11), 0:25. Долинин (Исхаков, 59:14)

Броски: 4 (2+2+0) – 68 (22+25+21)

Штраф: 2 – 8

После 20-ти побед подряд «Донбасс» чуть было не прервал свою серию. В Киеве в матче с «Соколом» все решилось только в овертайме. Одна пропущенная шайба могла стоить гостям первого за четыре с половиной месяца поражения… Впрочем, этого не случилось.

Выиграв регулярный чемпионат с 17-ю очками отрыва от, финишировавшего вторым, «Сокола», «Донбасс» обеспечил себе прямой выход в полуфинал. Также сходу в 1/2-ю плей-офф попал и «Сокол».

«Харьков», с которым «Донбасс» схлестнулся в борьбе за место в финале, в четвертьфинале по итогам трех встреч обыграл «Белый Барс».

«Донбасс» использовал в плей-офф минимальное необходимое количество матчей, разобравшись в полуфинале с «Харьковом» и одолев в финале «Сокол».В сезоне-2010/11 дончане смогли выдать на гора 27 побед подряд!

Впервые чемпионом Украины стала не киевская команда.

ФИНАЛ





«Сокол» -«Донбасс»- 0:1 (0:0; 0:0; 0:1)

5 апреля 2011 года, 18:30. Ледовая арена ТРЦ «Терминал», 700 зрителей.

Голы:0:1. Шаманский (Дм. Исаенко, Борисенко, 48:04).

Штраф: 16 – 18

«Донбасс»- «Сокол» – 3:2 (0:0; 1:1; 2:1)

8 апреля 2011 года. 18:00. ДС «Дружба». 3476 зрителей

Голы:0:1. Малов (Сальников, Литвиненко, 26:10 – больш.), 1:1. Бабинец (Смолин, 35:24), 2:1. Климович (Бобкин, Ладыгин, 40:37 – больш. 5Х3), 3:1. Борисенко (Исаенко, 59:17 – п.в.), 3:2. Малов (О. Благой, 59:45 – больш.)

Штраф:36 – 22

Счёт серии:2:0.

Обыграв 13-ти кратного чемпиона Украины, «Донбасс» прервал на тот момент трёхлетнюю гегемонию «Сокола» на чемпионском троне. Интересно, что после поражения в финале плей-офф сезона 2010/2011 и до своего исчезновения «Сокол» больше так и не смог еще хотя бы раз стать чемпионом. А «Донбасс», в свою очередь,завоевал уже 7 титулов, выиграв все чемпионаты страны, в которых команда из Донецка принимала участие.