Двадцать третий выпуск программы «Ледниковый период» от телеканала XSPORT

Информационный партнер Украинской хоккейной лигителеканалXSPORTподготовил очередной выпуск программы«Ледниковый период», в которой собраны самые яркие моменты минувшей хоккейной недели в условиях карантина.
В двадцать третьем выпуске программы поговорим о таком:
—Финал чемпионата Беларуси и девятое чемпионство минской «Юности»;
— Сюжет о легендарном Горди Хоу;
—Битва за чемпинство «Донбасса» и «Сокола» в финале ПХЛ в сезоне 2011/12;
—Подборка лучших хоккейных фильмов для нескучного карантина.
Напомним, что ранее пресс-служба дончан рассказала обисторическом первом чемпионстве клуба в чемпионатах Украины, а также сегодня, 8 апреля, в 17:00 состоится онлайн-баттл между «Без клюшек» между Владимиром Чердаком и Русланом Ромащенко.
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