Среда, 8 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейДвадцать третий выпуск программы «Ледниковый период» от телеканала XSPORT
Хоккей

Двадцать третий выпуск программы «Ледниковый период» от телеканала XSPORT

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Информационный партнер Украинской хоккейной лигителеканалXSPORTподготовил очередной выпуск программы«Ледниковый период», в которой собраны самые яркие моменты минувшей хоккейной недели в условиях карантина.

В двадцать третьем выпуске программы поговорим о таком:

—Финал чемпионата Беларуси и девятое чемпионство минской «Юности»;
— Сюжет о легендарном Горди Хоу;
—Битва за чемпинство «Донбасса» и «Сокола» в финале ПХЛ в сезоне 2011/12;
—Подборка лучших хоккейных фильмов для нескучного карантина.

Читайте также:  Федерация хоккея Украины начинает работу над Единственной программой подготовки хоккеистов

Напомним, что ранее пресс-служба дончан рассказала обисторическом первом чемпионстве клуба в чемпионатах Украины, а также сегодня, 8 апреля, в 17:00 состоится онлайн-баттл между «Без клюшек» между Владимиром Чердаком и Русланом Ромащенко.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

восемнадцать − 16 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Колби Кэйв помещен в медикаментозную кому

День в истории: 8 апреля 2011 года «Донбасс» впервые стал чемпионом Украины

В Сиэтле ждут, когда объявить название клуба

НХЛ возобновит сезон после “зеленого света” от властей

Голкиперы уверены в новых нагрудниках

Закрыть