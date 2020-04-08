Голкиперы уверены в новых нагрудниках

Мелланби беспокоится о Легасе

После того, как НХЛ 12 марта приостановила сезон из-за пандемии коронавируса, мы стали чаще смотреть классические матчи прошлых лет. Они не только интересны, но и поучительны. Поэтому раз в неделю мы будем рассказывать, как изменения в экипировке повлияли на манеру игры вратарей. Сегодня поговорим о нагрудниках, через неделю – о защите ног.

Смотря трансляции классических игр НХЛ, сразу обращаешь внимание, как сильно отличается внешний вид вратарей прошлых лет от их нынешнего облика.

Об этом во вторник во время видеоконференции говорил, например, защитник “Сент-Луис Блюз” Алекс Пьетранжело, откликнувшись на реплику форварда “Чикаго Блэкхокс” Патрика Кейна. Кейн смотрит хоккейную классику, и разница во внешнем виде вратарей сразу бросилась ему в глаза.

Сложно не заметить габариты голкиперов, новую защитную экипировку, которая лучше прилегает к телу. Раньше вратари больше двигались и старались дотянуться до шайбы. Сейчас они играют спокойнее. В прошлом они активно работали руками. Слишком активно с современной точки зрения.

Тренер вратарей “Коламбус Блю Джекетс” Мэнни Легаси хорошо помнит, как в молодости сам наблюдал за игрой голкиперов того поколения, и у него возникали те же вопросы.

“Я смотрел, как (нападающий “Нью-Йорк Айлендерс”) Майк Босси выкатывается с фланга на ворота и бросает, а вратарь все еще стоит на ногах. Я все время спрашивал себя: “Почему они не опускаются на колени?” – говорит Легаси, сыгравший 365 матчей в НХЛ за 11 сезонов с 1998 по 2010 годы. – Но я недооценивал фактор страха у вратарей того времени. Первый бросок нападающие старались нанести в район головы, а следующий низом. Я этого не понимал, будучи ребенком. В моей команде броски не были такими сильными”.

Сравнивая технику игры вратарей прошлого с нынешним стилем, можно прийти к выводу, что изменения в стойке голкиперов влияют на манеру игры нападающих и защитников. Полевые игроки летом работают над тем, чтобы стать крупнее, сильнее и быстрее, а вратари со своими наставниками в течение сезона думают, как улучшить технику игры в воротах.

Но все это стало возможным после ключевых перемен в экипировке, в частности в нагрудниках. Дело не только в том, что они стали больше, а значит и голкиперы стали крупнее. Важнее то, что они свели на нет фактор страха, о котором говорил Легаси.

Эти перемены начались в середине 1980-х с появлением вратарских нагрудников, которые объединили в единый предмет экипировки защиту груди и руки, усилив его вставками из пластика и пены. До этого у вратарей был нагрудник, а руки защищали отдельно. Нагрудник и нарукавники в основном делали из войлока.