Колби Кэйв

Нападающий “Эдмонтон Ойлерз” Колби Кэйв помещен в медикаментозную кому и находится в отделении реанимации госпиталя в Торонто из-за кровоизлияния в мозг, которое произошло ночью. Об этом во вторник сообщили “Ойлерз”.

25-летний хоккеист провел 11 матчей за “Эдмонтон” в этом сезоне, в которых забил один гол. В 44 играх за “Бэйкерфсилд” в Американской хоккейной лиге он набрал 23 (11+12) очка.

Кэйв проводит второй сезон в “Ойлерз”, которые 15 января 2019 года забрали его с драфта отказов из “Бостон Брюинз”. За четыре сезона в НХЛ он провел 67 матчей, набрав 9 (4+5) очков.