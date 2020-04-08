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Хоккей

Колкий юмор, проверка на прочность и хоккейная “прожарка”: Чердак обыграл Ромащенко в баттле «Без клюшек»

Николай ПисаревНет комментариев
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Сегодня, 8 апреля, Украинская хоккейная лига совместно с ТМ «Parimarch» провели онлайн-баттл«Без клюшек»наYouTube-канале УХЛ. В битве «вне льда» сошлись игроки «Днепра» и «Кременчука»Руслан Ромащенко иВладимир Чердак.

Хоккеисты устроили настоящую битву юмора и шуток, параллельно ответив на все вопросы болельщиков, а также устроив настоящую “прожарку” своему оппоненту. К тому же, давние друзья проверили, насколько хорошо они знают друг друга.

В любом баттле, как и в хоккейном матче, есть победитель и проигравший, так что игроки разыграли «чемпионский титул» в несколько этапов – начиная с проверки на честность и преданность болельщикам и заканчивая битвой на самое смешное и точно подобранное название к хоккейным фотографиям.

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В конце программы хоккеисты пожелали всем болельщикам крепкого здоровья и весёлого времяпровождения:


— Хочу пожелать всем украинцам крепкого здоровья и чтобы все это как можно быстрее закончилось. Если честно, хочется уже поскорее окунуться в повседневную жизнь. Берегите себя и своих близких, друзья. И надеюсь, что все у нас будет отлично! — сказал игрок “горожан” Владимир Чердак.

Оппонент Владимира Чердака Руслан Ромащенко подытожил онлайн-баттл:

— Как бы сейчас не складывалась ситуация в мире, уделите время тем вещам, на которые в обычное время не хватало времени. Занимайтесь своим любимым делом, отдыхайте, набирайтесь сил и сохраняйте позитивный настрой.

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Тем, кто пропустил баттл в живую, предлагаем посмотреть полную запись битвы между Русланом Ромащенко и Владимиром Чердаком:

В конце выпускаРуслан Ромащенко иВладимир Чердак бросили друг другу вызовы, которые оба игрока должны выполнить в течении следующих нескольких дней. За их выполнением можно следить на официальных платформах УХЛ вInstagram,Facebook,TelegramиYouTube. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать главные хоккейные новости.

К любой ситуации всегда нужно подходить с юмором, так что всех болельщиков УХЛ ждёт масса новых и интересных программ. Оставайтесь с нами!

Источник: uhl.ua
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