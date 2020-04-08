Коронавирус особенно пугает семью Рирденов

Главный тренер “Вашингтона” Тодд Рирден

Тодд Рирден и члены его семьи знали о важности соблюдения социальной дистанции, мытья рук и самоизоляции задолго до того, как эти меры стали ключевыми элементами в сражении с коронавирусом.

А все потому, что 17-летний сын тренера “Вашингтон Кэпиталз” Трэвис болен вариабельным неклассифицируемым иммунодефицитом. Это заболевание иммунной системы, из-за которого его организму сложно противостоять бактериям и вирусам. С тех пор, как ему поставили этот диагноз в возрасте девяти лет, Рирденам приходилось заботиться о том, чтобы минимизировать контакты сына с микроорганизмами.

Но новости о коронавирусе и тех, кто ему более всего подвержен, вызвали дополнительные страхи.

“В нашем семействе ситуация, конечно, изменилась, – сказал Рирден в понедельник во время телефонной конференции с журналистами. – После сообщений о том, что в группе риска находятся пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой, стало понятно, что Трэвис, которому сейчас 17 лет, сразу же поднялся на верх списка. Так что для нас ситуация очень тревожная”.

Еще за месяц до того, как 12 марта НХЛ поставила на паузу сезон, а школы закрылись, Трэвис приехал в дом в Вирджинии из-за заболевания гриппом. К тому моменту Трэвис уже начал чувствовать себя лучше, но для восстановления после болезней ему нужно больше времени.

16-17 марта Рирдены посетили двух врачей, в том числе иммунолога, чтобы проверить Трэвиса и подыскать для него наилучший подход.

“Мы были у врача в понедельник (16 марта), у другого врача во вторник и после анализа крови и, учитывая его ситуацию, мы поняли, что он находится в хорошем положении, – сказал Рирден. – Так что мы с женой Шелби и Трэвисом вздохнули спокойно. Но нам все равно надо быть чрезвычайно внимательными относительно того, что мы приносим в дом. Каждый раз, приходя домой, мы снимаем все вещи у двери, стираем их и тщательно моем им руки, а также соблюдаем все правила предосторожности, чтобы не ставить сына под угрозу”.

В то время, когда Трэвис не ходил в школу из-за гриппа, сотрудник школы приходил к ним домой и помогал с занятиями. Но поскольку подобные визиты теперь запрещены, он занимается онлайн, как и все его сверстники.

Также Трэвису ежемесячно вливают человеческую плазму – для этого к ним домой приходит медсестра, а процедура занимает от четырёх до шести часов.

“Мы решили, что во время распространения этого вируса лучшим вариантом будет полностью прекратить общение с другими людьми, – сказал Рирден. – И Трэвис считает, что такой человек как он, с его бэкграундом, в текущей ситуации был бы очень полезен при общении с теми, у кого есть проблемы со здоровьем. И если бы не последствия его последней болезни, он был бы в первых рядах”.