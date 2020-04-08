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Коронавирус особенно пугает семью Рирденов

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер “Вашингтона” Тодд Рирден

Тодд Рирден и члены его семьи знали о важности соблюдения социальной дистанции, мытья рук и самоизоляции задолго до того, как эти меры стали ключевыми элементами в сражении с коронавирусом.

А все потому, что 17-летний сын тренера “Вашингтон Кэпиталз” Трэвис болен вариабельным неклассифицируемым иммунодефицитом. Это заболевание иммунной системы, из-за которого его организму сложно противостоять бактериям и вирусам. С тех пор, как ему поставили этот диагноз в возрасте девяти лет, Рирденам приходилось заботиться о том, чтобы минимизировать контакты сына с микроорганизмами.

Но новости о коронавирусе и тех, кто ему более всего подвержен, вызвали дополнительные страхи.

“В нашем семействе ситуация, конечно, изменилась, – сказал Рирден в понедельник во время телефонной конференции с журналистами. – После сообщений о том, что в группе риска находятся пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой, стало понятно, что Трэвис, которому сейчас 17 лет, сразу же поднялся на верх списка. Так что для нас ситуация очень тревожная”.

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Еще за месяц до того, как 12 марта НХЛ поставила на паузу сезон, а школы закрылись, Трэвис приехал в дом в Вирджинии из-за заболевания гриппом. К тому моменту Трэвис уже начал чувствовать себя лучше, но для восстановления после болезней ему нужно больше времени.

16-17 марта Рирдены посетили двух врачей, в том числе иммунолога, чтобы проверить Трэвиса и подыскать для него наилучший подход.

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“Мы были у врача в понедельник (16 марта), у другого врача во вторник и после анализа крови и, учитывая его ситуацию, мы поняли, что он находится в хорошем положении, – сказал Рирден. – Так что мы с женой Шелби и Трэвисом вздохнули спокойно. Но нам все равно надо быть чрезвычайно внимательными относительно того, что мы приносим в дом. Каждый раз, приходя домой, мы снимаем все вещи у двери, стираем их и тщательно моем им руки, а также соблюдаем все правила предосторожности, чтобы не ставить сына под угрозу”.

В то время, когда Трэвис не ходил в школу из-за гриппа, сотрудник школы приходил к ним домой и помогал с занятиями. Но поскольку подобные визиты теперь запрещены, он занимается онлайн, как и все его сверстники.

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Также Трэвису ежемесячно вливают человеческую плазму – для этого к ним домой приходит медсестра, а процедура занимает от четырёх до шести часов.

“Мы решили, что во время распространения этого вируса лучшим вариантом будет полностью прекратить общение с другими людьми, – сказал Рирден. – И Трэвис считает, что такой человек как он, с его бэкграундом, в текущей ситуации был бы очень полезен при общении с теми, у кого есть проблемы со здоровьем. И если бы не последствия его последней болезни, он был бы в первых рядах”.

Источник: nhl.ru
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