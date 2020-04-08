Марло нужен Кубок Стэнли

Патрик Марло

Патрик Марло сыграл восемь матчей за “Питтсбург Пингвинз” до перерыва, объявленного лигой в связи с пандемией коронавируса. 40-летний ветеран провел их с отличным настроением, считая, что получил шанс побороться за Кубок Стэнли.

Сейчас нападающий терпеливо ждет, когда сезон возобновится, и надеется не упустить возможность впервые за 22 года в НХЛ завоевать главный приз лиги.

“Я провел здесь мало времени, но все было потрясающе, – сказал Марло во время видеоинтервью, организованного НХЛ в понедельник. – Тут отличные ребята. Считаю, что я получил еще один замечательный шанс побороться за Кубок вместе с “Пингвинз”.

Ближе всего к цели Марло подошел в 2016 году. Тогда его “Сан-Хосе Шаркс” вышел в финал Кубка Стэнли, где проиграл в шести матчах “Питтсбургу”. Летом 2017 года Марло стал неограниченно свободным агентом и ушел из “Шаркс”, подписав контракт с “Торонто Мэйпл Лифс”. В этой команде он провел два сезона, а 22 июня 2019 года его обменяли в “Каролина Харрикейнз”.

“Харрикейнз” выкупили последний сезон контракта Марло, снова сделав его неограниченно свободным агентом. Ветеран не смог заключить контракт до начала чемпионата, но 8 октября подписал договор на один год с “Шаркс” и набрал 20 (10+10) очков в 58 играх в составе своей бывшей команды.