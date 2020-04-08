НХЛ возобновит сезон после “зеленого света” от властей

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига рассматривает все возможные варианты возобновления сезона 2019/20 и хочет удостовериться, что все будет готово к продолжению чемпионата сразу после получения “зелёного света” от властей и представителей здравоохранения.

— НХЛ, как и все другие лиги, рассматривает все возможные варианты. Мы хотим быть готовыми к тому моменту, как получим зелёный свет. Но это не так просто, потому что зелёный свет, скорее всего, будет дан не во всех местах страны. В некоторых местах можно будет играть, а в других – нет.



Ещё раз – мы рассматриваем все варианты. Никаких решений ещё не было принято и ничего ещё не было исключено. Одним из ключевых факторов будет время. Потому что нам нужно принимать во внимание следующий сезон, а также состояние здоровья нации. Под последним я, конечно, понимаю как Канаду, так и США.– сказал комиссионер Беттмэнв эфире телеканала на NBCSN.

Беттмэн заметил, что окно для проведения сезона может сдвинуться “глубже в лето” во многом потому, что летние Олимпийские игры в Токио были отложены на год. Также комиссионер отметил, что если НХЛ сможет возобновить сезон, то игрокам потребуется “по крайней мере несколько недель” на подготовку.

— Консультации по данному вопросу мы проводим с профсоюзом игроков. На данный момент главное значение имеет здоровье, что превалирует над остальными факторами. Но когда мы вернёмся, то должны быть уверенными, что ничто не угрожает игрокам с точки зрения способности играть и набора формы. Всё это является равноценными элементами уравнения.

Отметим, что сезон НХЛ был поставлен на паузу 12 марта, а срок самоизоляции игроков был продлён до 15 апреля.

Источник: официальный сайт НХЛ