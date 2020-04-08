Раст считает перерыв в сезоне еще одним вызовом

Брайан Раст

Брайан Раст считает паузу в сезоне НХЛ еще одним вызовом, с которым пришлось столкнуться “Питтсбург Пингвинз”.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли – один из лидеров команды, которым в этом сезоне пришлось пропускать матчи из-за травм или болезней. Однако несмотря на травму руки, которая помешала Расту провести первые 11 игр чемпионата, и повреждение нижней части тела, стоившей ему еще трех матчей с 29 ноября по 4 декабря, нападающий установил личные рекорды, впервые в карьере забросив 27 шайб и набрав 56 очков за сезон.

12 марта НХЛ приостановила чемпионат из-за пандемии коронавируса.

“Нынешний сезон получается непростым, – сказал Раст во время видеоконференции, организованной “Пингвинз”. – У нас было много травм, мы теряли ключевых игроков. Нам было непросто, но мы не сдались. Эта пауза – еще одно препятствие, которое нам нужно преодолеть, когда возобновится сезон”.

Помимо Раста, в “Питтсбурге” матчи пропускали центрфорварды Сидни Кросби (операция на мышцах кора, 28 игр) и Евгений Малкин (травма нижней части тела и болезни, 14 игр). 31 декабря операцию на плече сделали нападающему Джейку Гюнтцелю. На восстановление у него уйдет от четырех до шести месяцев. Травмы были у защитников Криса Летанга, Брайана Дюмулина, Джастина Шульца, нападающих Джареда Макканна, Патрика Хорнквиста и Ника Бьюгстада.

Тем не менее 18 февраля “Пингвинз” (40-23-6) обыграли “Торонто Мэйпл Лифс” со счетом 5:2 и заняли первое место в Столичном дивизионе. Но после этого команда потерпела шесть поражений подряд в основное время, и на перерыв “Питтсбург” ушел, расположившись на третьей строчке в дивизионе, на четыре очка отстав от лидера (“Вашингтон Кэпиталз”) и на три от второго места (“Филадельфии Флайерз”).