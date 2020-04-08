Смотрите битву Ромащенко vs Чердак прямо сейчас!

Украинская хоккейная лига совместно с ТМ«Parimatch» в четверг, 2 апреля, в 19:00 проведут второй онлайн-баттл«Без клюшек»на Youtube-канале УХЛ. Участниками второйпрограммы станут игроки «Днепра» и «Кременчука»Руслан Ромащенко иВладимир Чердак,а проводить баттл будет ведущийИван Унку.

Онлайн-баттл будет доступен в прямом эфире на Youtube-канале УХЛ, а также в этой новости, начиная с 17:00. Подключайтесь!

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