В Сиэтле ждут, когда объявить название клуба

Сиэттл в ожидании НХЛ

В “НХЛ-Сиэтл” надеются объявить название команды “в недалеком будущем”. Об этом в пятницу объявил генеральный менеджер нового клуба Рон Фрэнсис.

“Мы по-прежнему плотно сотрудничаем с лигой, работаем над юридическими и процедурными вопросами, – сказал Фрэнсис во время прямой интернет-трансляции, организованной “НХЛ-Сиэтл”. – Прошу вас верить мне. Мы действительно усердно трудимся, а когда завершим эту работу, оценим ситуацию в городе, чтобы выбрать самый подходящий момент для объявления”.

“НХЛ-Сиэтл” приняли в НХЛ 4 декабря 2018 года. 32-й клуб лиги должен начать играть с сезона 2021-22 годов.

Первоначально планировалось объявить название и эмблему команды в феврале или марте. Об этом в начале декабря рассказал совету директоров НХЛ президент клуба Тод Лайуики.

Но когда 12 марта НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса, Фрэнсис заявил, что “НХЛ-Сиэтл” должен в первую очередь думать о здоровье и безопасности горожан, а не о том, как представить название команды.

“Мы знаем, что это очень важный вопрос для многих, – сказал Фрэнсис. – Мы это понимаем. И для нас он очень важен. Но мы также отдаем себе отчет в том, что многие люди в нашем городе столкнулись с серьезными проблемами. Нам надо проявить понимание и уважение, хорошо подумать, когда стоит рассказать всем, как мы назовем команду”.

По словам Фрэнсиса, сотрудники “НХЛ-Сиэтл” работают в данный момент удаленно, проводя видеоконференции три раза в неделю. Клуб собирается нанять новых работников, в частности скаутов по любительскому хоккею, тренеров по физподготовке и менеджеров по экипировке.

“У нас очень большой объем работы, – сказал Фрэнсис. – Мы проводим совещания на уровне руководства, анализируем ход сезона со скаутами, которые занимаются профессионалами, строим планы, пытаемся понять, как пауза в сезоне может повлиять на драфт расширения и обычный драфт в 2021 году, а также на другие аспекты нашей деятельности”.