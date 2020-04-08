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Хоккей

Виктор Захаров: «Когда нам сказали, что сезон закончен, было полное моральное опустошение»

Николай ПисаревНет комментариев
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Капитан «Донбасса»Виктор Захаров поделился своим мнением о перерыве в чемпионате Украины из-за пандемии коронавируса. ВкомментарииXSPORTхоккеист рассказал об эмоциях после отмены матчей плей-офф и ожиданиях от доигрывания прерванного этого чемпионата накануне старта следующего:

— Конечно, полное моральное опустошение было, когда нам сказали, что сезон закончен. И я не представляю, как это будет в сентябре, потому, что наверно в мировом опыте такого не было, чтобы сезон доигрывался в начале следующего.

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Ну мы никак повлиять не можем, вы ж видите, Евро, Олимпиада, все соревнования отменены. Поэтому будем ждать нормализации ситуации, и что бы это скорее закончилось

Сомневаюсь, что большое количество игровой практики как-то поможет вкатиться. И так все-таки предсезонка будет. Но я думаю, что эмоции будут не те, потому, что, когда идет цельный сезон и ты планомерно готовишься конкретно на плей-офф, а начинать сразу с него, не могу сказать, как это будет. Конечно интересно, но составы будут не те и команды будут разные.

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Источник: uhl.ua
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