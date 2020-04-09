«Что слушают хоккеисты?» с Николаем Дворником

Украинская хоккейная лигасовместно с«Авторадио»запустили совместный специальныйпроект«Что слушают хоккеисты?»,в рамках которого игроки клубов УХЛ будут рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и вкусах.

Следующим о своих музыкальных предпочтениях рассказал форвард «Ледяных Волков» Николай Дворник:

—Музыка -это то, что заряжает перед тренировкой или игрой, а во время игры разряжает обстановку, когда играет в паузах. После тренировки или игры я люблю релакс.



Вообще по жизни с музыкой веселее и легче, она может поднять настроение, расслабить, а также зарядить.





Топ-10 треков от Николая Дворника

Кипелов – Ясвободен



Asap Rocky – Praise The Lord



Макс Корж – Слово пацана



Макс Корж – Шантаж



Макс Корж – Контрольный



RSAC – NBA (Не мешай)



Coldplay – Paradise



Jah Khalib – Jadua



Жуки – Батарейка



Miyagi – Колизей



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