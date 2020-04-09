«Что слушают хоккеисты?» с Николаем Дворником

Украинская хоккейная лигасовместно с«Авторадио»запустили совместный специальныйпроект«Что слушают хоккеисты?»,в рамках которого игроки клубов УХЛ будут рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и вкусах.
Следующим о своих музыкальных предпочтениях рассказал форвард «Ледяных Волков» Николай Дворник:
—Музыка -это то, что заряжает перед тренировкой или игрой, а во время игры разряжает обстановку, когда играет в паузах. После тренировки или игры я люблю релакс.
Вообще по жизни с музыкой веселее и легче, она может поднять настроение, расслабить, а также зарядить.
Топ-10 треков от Николая Дворника
Кипелов – Ясвободен
Asap Rocky – Praise The Lord
Макс Корж – Слово пацана
Макс Корж – Шантаж
Макс Корж – Контрольный
RSAC – NBA (Не мешай)
Coldplay – Paradise
Jah Khalib – Jadua
Жуки – Батарейка
Miyagi – Колизей
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