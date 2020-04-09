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Хоккей

«Что слушают хоккеисты?» с Николаем Дворником

Николай ПисаревНет комментариев
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Украинская хоккейная лигасовместно с«Авторадио»запустили совместный специальныйпроект«Что слушают хоккеисты?»,в рамках которого игроки клубов УХЛ будут рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и вкусах.

Следующим о своих музыкальных предпочтениях рассказал форвард «Ледяных Волков» Николай Дворник:

—Музыка -это то, что заряжает перед тренировкой или игрой, а во время игры разряжает обстановку, когда играет в паузах. После тренировки или игры я люблю релакс.

Вообще по жизни с музыкой веселее и легче, она может поднять настроение, расслабить, а также зарядить.

«Что слушают хоккеисты?» с Николаем Дворником

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Топ-10 треков от Николая Дворника

«Что слушают хоккеисты?» с Николаем Дворником

Кипелов – Ясвободен

Asap Rocky – Praise The Lord

Макс Корж – Слово пацана

Макс Корж – Шантаж

Макс Корж – Контрольный

RSAC – NBA (Не мешай)

Coldplay – Paradise

Jah Khalib – Jadua

Жуки – Батарейка

Miyagi – Колизей

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Источник: uhl.ua
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