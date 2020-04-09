Двое игроков «Оттавы» вылечились от коронавируса

Главный тренер «Оттава Сенаторз»Ди Джей Смит в интервью сообщил, что шестеро сотрудников клуба, у которых был выявлен коронавирус, включая двух игроков, выздоровели.

У всех все хорошо. У всех, кто заразился COVID-19, не было ужасных симптомов, о которых говорят по телевизору, как у некоторых людей, которые действительно боролись за свою жизнь. Некоторые парни чувствовали себя плохо. Но, будучи спортсменами, они все перетерпели. И теперь они все по ту сторону.

Я думаю, важно, чтобы все видели, что эта болезнь никого не щадит, актеров и актрис, богатых и бедных. Я очень рад, что у всех, кто находился в самолете во время выездной серии из трех игр с 7 по 11 марта в Калифорнию, сейчас все хорошо, —приводитслова Смита официальный сайт НХЛ.



