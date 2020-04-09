Исторический момент: впервые в истории мужского хоккея женщину назначили генеральным менеджером клуба

В национальном чемпионате Швейцарии произошло историческое для хоккея событие – впервые в истории мужского хоккея генеральным менеджером клуба назначили женщину.
О назначении на пост генерального директора швейцарского«Берна»экс-вратаря сборной ШвейцарииФлоренс Шеллингсообщаетофициальный сайт клуба. Отметим, что 31-летняяШеллинг после завершения спортивной карьерывозглавлялаженскую сборную Швейцарии U18.
В сообщении говорится, чтоФлоренс Шеллинг вступит в должность после 12-го апреля, а до этого её предшественникАлекс Шателайнознакомит Флоренс с ее обязанностями и поможет разработать новую спортивную стратегию клуба.
Источник: сайт ХК «Берн»
Источник: uhl.ua