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Исторический момент: впервые в истории мужского хоккея женщину назначили генеральным менеджером клуба

Николай ПисаревНет комментариев
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В национальном чемпионате Швейцарии произошло историческое для хоккея событие – впервые в истории мужского хоккея генеральным менеджером клуба назначили женщину.

О назначении на пост генерального директора швейцарского«Берна»экс-вратаря сборной ШвейцарииФлоренс Шеллингсообщаетофициальный сайт клуба. Отметим, что 31-летняяШеллинг после завершения спортивной карьерывозглавлялаженскую сборную Швейцарии U18.

В сообщении говорится, чтоФлоренс Шеллинг вступит в должность после 12-го апреля, а до этого её предшественникАлекс Шателайнознакомит Флоренс с ее обязанностями и поможет разработать новую спортивную стратегию клуба.

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Источник: сайт ХК «Берн»

Источник: uhl.ua
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