Исторический момент: впервые в истории мужского хоккея женщину назначили генеральным менеджером клуба

В национальном чемпионате Швейцарии произошло историческое для хоккея событие – впервые в истории мужского хоккея генеральным менеджером клуба назначили женщину.

О назначении на пост генерального директора швейцарского«Берна»экс-вратаря сборной ШвейцарииФлоренс Шеллингсообщаетофициальный сайт клуба. Отметим, что 31-летняяШеллинг после завершения спортивной карьерывозглавлялаженскую сборную Швейцарии U18.

В сообщении говорится, чтоФлоренс Шеллинг вступит в должность после 12-го апреля, а до этого её предшественникАлекс Шателайнознакомит Флоренс с ее обязанностями и поможет разработать новую спортивную стратегию клуба.

Источник: сайт ХК «Берн»