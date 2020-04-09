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Хоккей

Кейв перенес операцию и остается в медикаментозной коме

Николай ПисаревНет комментариев
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Колби Кэйв

Нападающий “Эдмонтон Ойлерз” Колби Кэйв остается в медикаментозной коме после того, как во вторник ему была проведена операцию по извлечению коллоидной кисты. “Ойлерз” сообщили, что она провоцировала давление на его мозг.

Кейв был госпитализирован после того, как ночью у него произошло кровоизлияние в мозг.

“Последние два дня были худшими в моей жизни, – сказала его супруга Эмили в инстаграме. – Сейчас Колби находится в операционной, и врачи борются за его жизнь. Нам нужно чудо. Пожалуйста, помолитесь за моего мужа и лучшего друга”.

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Агент Кейва Джейсон Дэвидсон сообщил Sportsnet, что состояние хоккеиста не связано с COVID-19, а также с ним не случалось никаких инцидентов.

“Самое странное, что речь идет о молодом игроке и здоровом спортсмене, – сказал Дэвидсон. – Такие вещи не должны происходить с такими людьми, как Коби”.

Кейв провел 11 матчей за “Эдмонтон” в этом сезоне, в которых забил один гол. В 44 играх за “Бэйкерфсилд” в Американской хоккейной лиге он набрал 23 (11+12) очка.

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“Я говорил с женой Колби этим утром, – сообщил генеральный менеджер “Эдмонтона” Кен Холланд. – Она мне рассказала о прошлой ночи, как у него болела голова, после чего они отвезли его в больницу в Бэрри (Онтарио), где определили кровоизлияние в мозг. После этого его перевезли в больницу в Торонто. Наши мысли и молитвы с Колби и Эмили. Мы все надеемся на хорошие новости”.

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Кейв проводит второй сезон в “Ойлерз”, которые 15 января 2019 года забрали его с драфта отказов из “Бостон Брюинз”. За четыре сезона в НХЛ он провел 67 матчей, набрав 9 (4+5) очков.

Источник: nhl.ru
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