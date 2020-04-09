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Хоккей

Сет Джонс вышел на лед впервые после операции

Николай ПисаревНет комментариев
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Сет Джонс

Защитник “Коламбус Блю Джекетс” Сет Джонс в воскресенье сообщил через твиттер, что вышел на лед впервые с 8 февраля, когда в матче с “Колорадо Эвеланш” растянул связки голеностопа и получил в нем трещину.

Джонс получил повреждение в первом периоде той встречи после падения на ворота. 11 февраля ему была проведена операция. Ожидалось, что он пропустит от восьми до 10 недель.

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Джонс опубликовал видео того, как он выходит на лед, в воскресенье в своем твиттере.

Ему разрешено кататься, в то время как клубные учреждения закрыты из-за распространения коронавируса, потому что игрок получил травму до 12 марта, когда в сезоне НХЛ была объявлена пауза.

В 56 матчах чемпионата Джонс набрал 30 (6+24) очков. Он занимает седьмое место среди защитников НХЛ по среднему игровому времени (25:17).

Источник: nhl.ru
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