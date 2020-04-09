Сет Джонс вышел на лед впервые после операции

Сет Джонс

Защитник “Коламбус Блю Джекетс” Сет Джонс в воскресенье сообщил через твиттер, что вышел на лед впервые с 8 февраля, когда в матче с “Колорадо Эвеланш” растянул связки голеностопа и получил в нем трещину.

Джонс получил повреждение в первом периоде той встречи после падения на ворота. 11 февраля ему была проведена операция. Ожидалось, что он пропустит от восьми до 10 недель.

Джонс опубликовал видео того, как он выходит на лед, в воскресенье в своем твиттере.

Ему разрешено кататься, в то время как клубные учреждения закрыты из-за распространения коронавируса, потому что игрок получил травму до 12 марта, когда в сезоне НХЛ была объявлена пауза.

В 56 матчах чемпионата Джонс набрал 30 (6+24) очков. Он занимает седьмое место среди защитников НХЛ по среднему игровому времени (25:17).