Топ-10 лучших молодых хоккеистов Украинской хоккейной лиги прямо сейчас

Весь мировой спорт замер – пандемия коронавируса внесла свои коррективы в розыгрыши командных и индивидуальных видов спорта. Впервые в истории Олимпийские игры будут перенесены, а национальные федерации и лиги по прежнему ищут наиболее оптимальный вариант, чтобы доиграть соревнования с минимальными потерями.

Украинская хоккейная лига до последнего боролась за возможность довести чемпионат до конца – четвертьфинальные игры прошли без зрителей, однако решение Кабинета министров Украины сделало невозможным любое проведение спортивных мероприятий.

Средний возраст команд УХЛ варьировался от 20 до 26 лет, а значит молодые хоккеисты в течение сезона получали шанс показать себя на льду. Представляем ТОП-10 молодых (до 21 года) игроков чемпионата Украинской хоккейной лиги по итогам сезона 2019/20:

10. Артем Целогородцев (нап., МХК«Динамо»/«Днепр»), 31 матч, 16 (12+4) очков, -11

Начиная сезон в«Днепре», нападающий перешел в аренду в МХК«Динамо» – и сразу проявил себя. После набранных 5 (3+2) очков в 5 матчах, наставник«Днепра» вернул хоккеиста в состав в звено к знакомым по выступлениям за молодежную команду Тимченко и Браге.

Целогородцев проявил себя как снайпер, став шестым среди игроков«Днепра» забросивших наибольшее количество шайб по итогам сезона, опередив опытных Александра Матерухина, Андрея Жвачкина и Сергея Кузьмика. Есть вероятность, что в следующем сезоне габаритный центрфорвард получит больше времени на льду и перейдет в третью тройку нападения.

9. Александр Горлушко (защ.,«Кременчук»), 29 матчей, 8 (2+6) очков, +21

Защитнику не всегда находилось место в основе “горожан” – меньше матчей (28) Горлушко провел лишь в сезоне 2016/17 в«Кривбассе». Однако в плане индивидуальных действий этот год стал однозначно успешным для хоккеиста, который лишь два матча завершил с отрицательным показателем полезности. Горлушко присуща стабильность, поэтому главный тренер«Кременчука» Александр Савицкий три сезона подряд дает 20-летнему защитнику возможность “обрасти мясом” и набраться опыта.

8. Сергей Логач (защ.,«Белый Барс») – 32 матча, 13 (2+11) очков, -6

К своим 20 годам Логач уже является одним из наиболее опытных защитников чемпионата. И пусть в нынешнем сезоне Сергей играл преимущественно в третьей паре защитников “барсов”, в решающие моменты Константин Буценко выпускал на лед именно Логача. Обе шайбы игрока стали победными для«Белого Барса», еще 6 очков защитник набрал при игре в неравных составах. Умение играть в отборе, при относительно скромных габаритах, и выносливость, выделяют Логача среди других защитников его возраста.

7. Никита Петленко (вр.,«Кременчук»/«Ледяные Волки») – 13 матчей, КН 5.84, 86,9% ОБ

Голкипер дебютировал в чемпионате Украины еще в 2015 году в составе«Льдинки – Компаньон» сыграв в 36 матчах. За следующие три сезона в«Кременчуке» Петленко провел всего 37 матчей, вызывался в молодежную сборную Украины – однако и там не был основным.

Оправившись от полученной летом травмы, вратарь получил шанс перезагрузить карьеру. В«Ледяных Волках»Петленко сходу получил первый номер в воротах. 3 победы в 13 матчах регулярного чемпионата, в том числе две над«Белым Барсом», и реальный шанс на проход в полуфинал плей-офф – все это стало возможным для киевской команды во многом благодаря надежной игре голкипера.

6. Евгений Абаджян (нап., МХК«Динамо»), 33 матча, 28 (12+16) очков, -69

18-летний форвард вернулся в родной Харьков после трех лет в Новояворовске – за«Галицких Львов» в УХЛ Абаджян выступал еще в сезоне 2017/18. Выступая в клубе-аутсайдере, нападающий набирал 0,85 очков за матч, и вошел в ТОП-35 игроков чемпионата по этому показателю.

Автор первой победной шайбы в сезоне для “динамовцев”, забросивший более 20% всех голов харьковчан и набравший 10 очков при игре в большинстве – все это про Абаджяна. Несмотря на не лучший общий результат команды, форвард выглядел по ходу сезона очень достойно, и также дебютировал в молодежной сборной Украины на чемпионате мира.

5. Максим Разумов (нап.,«Донбасс»), 40 матчей, 17 (6+11) очков, +21

Молодым хоккеистам сложно бороться за место в основе команд, претендующих на золотые медали – и Разумов стал единственным полевым игроком младше 21 года в обойме«Донбасс» в чемпионате.

20-летний нападающий также единственный игрок«Донбасса», сыгравший во всех без исключения матчах регулярного чемпионата. Лишь 2 (0+2) очка Разумов заработал в 16 играх против«Кременчука»и«Днепра», но наставник дончан все равно рассчитывает на юркого скоростного форварда.



4. Феликс Морозов («Белый Барс»), 10 матчей, 10 (4+6) очков, 0

Нападающий пополнил состав “барсов” незадолго до закрытия трансферного окна, вернувшись из QMJHL – сильнейшей канадской юниорской хоккейной лиги, где выступал два сезона.

Морозов набрал форму к решающим матчам сезона, заработав 10 (4+6) очков в 7 матчах подряд, в том числе 5 (3+2) – в плей-офф против«Ледяных Волков». Также форвард стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира в составе сборной Украины (5 матчей, 7 очков, +3), завоевав бронзовые медали турнира.

3. Назар Ружников (нап.,«Белый Барс»), 30 матчей, 20 (12+8) очков, +7

20-летний форвард проводит четвертый сезон в«Белом Барсе», где плотно закрепился в основе. Выступая в первых двух звеньях белоцерковской команды, Ружников также вошел в ТОП-6 игроков по результативности, выдав в ноябре-декабре 2019 года серию из шести матчей подряд с набранными очками.

Подтверждением успешных выступлений нападающего стал вызов в национальную сборную Украины на товарищеский турнир в Венгрии.

2. Денис Матусевич (защ.,«Днепр»), 35 матчей, 5 (3+2) очков, +14

Юного защитника можно назвать открытием сезона 2018/19, когда «Днепр» дебютировал в Украинской хоккейной лиге. Матусевич сходу получил место во второй паре, где не выглядел лишним – надежная игра в обороне, уверенная борьба возле бортов и мощный бросок дают возможность говорить, что в лице уроженца Херсона сборная Украины в будущем получит лидера защиты.

А пока что Матусевич продолжает оправдывать авансы от Дмитрия Пидгурского, и имеет стабильное место в основе серебряного призера чемпионата.

1. Никита Лесников (нап.,«Белый Барс»), 38 матчей, 25 (12+13) очков, +2

Возглавляет список еще один воспитанник Константина Буценко, к 20 годам сыгравший более 200 матчей в национальном первенстве. Среди козырей нападающего выделяются скорость и быстрые руки, что, вместе с умением принимать нестандартные решения, делает форварда хорошим выбором для игры в большинстве.

Лесников может выступать как “наконечник” атак, так и в подыгрыше, и, будучи немного в тени лидеров нападения«Белого Барса»– Романа Благого и Сергея Бабинца – форвард безусловно добавляет вариативности атаке белоцерковцев.

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Источник: www.segodnya.ua