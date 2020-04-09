Украинец, выступающий в «Барселоне»: «Сочетаю качества украинского и испанского менталитета»

Украинец по происхождениюСтанислав Дидковский,выступающий за хоккейную «Барселону» в чемпионате Испании, рассказал о своих украинских корнях, а также о любительском характере местного первенства.

—Отец переехал из Украины очень давно. Лет десять назад сходил с ним на хоккей, мне понравилось, так и стал заниматься. Про украинский хоккей я не очень много знаю.

— Ощущаешь себя украинцем?

— Я родился в Украине, но вырос здесь, так что сочетаю качества украинского и испанского менталитета. Из Украины на тему сборной на меня не выходили, играю за испанскую «молодежку».

— Сколько в «Барселоне» профессионалов и любителей?

— В основном, для игроков здесь деньги скорее поддержка, чем реальный заработок. Почти у всех есть своя работа. Молодежь обычно совмещает учебу или работу с хоккеем. Я хочу играть здесь, в Барселоне. Но мне ещё надо учиться. Если пойду работать и останусь здесь, то буду играть в «Барселоне». Если уеду работать за границу, то уже как получится. Но учеба и работа в приоритете.

— Играть за «Барсу» – это гордость?

— Да! Это действительно звучит гордо. Особенно, когда друзьям рассказываешь. А в таких матчах, как каталонское дерби, особенно ощущается причастность к «Барселоне». Всегда большая мотивация играть против «Пучсерды». Они играют жестко, иногда даже грязно. Трибуны орут, фанаты поддерживают. В таких матчах ловишь кайф и восторг, чувствуется энергия. В остальных матчах зрители помогают не так сильно.

Источник:by.tribuna.com.